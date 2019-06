GENNARO LILLIO/ Si confessa con Francesca De André: “Sono vergine” (Grande fratello)

Tra Gennaro Lillio e Francesca De André, il legame è ancora molto profondo. L’incursione (pacifica) di Taylor Mega nella Casa del Grande fratello ha contribuito a smuovere un po’ le cose. Anche la relazione di Francesca (con Giorgio Tambellini) pare giunta al capolinea, il che darebbe il via libera a Gennaro di approfondire la conoscenza. Gennaro si divide tra le due ragazze, che in breve tempo sono diventate le sue migliori confidenti. Basti pensare alla confessione che ha fatto a Francesca: “Sono vergine”. A riprova che Gennaro è una persona seria, profonda e riflessiva. Ciò risulta evidente, alla luce delle confidenze che gli abbiamo sentito fare a Taylor: “Era un periodo difficile, ho sofferto di attacchi di panico. Non li avevo mai avuti prima. Mi sono venuti a 23-24 anni, senza motivo”. E prosegue: “Mi sentivo un po’ strano, non mi sentivo molto bene. Magari li avrà scatenati qualche delusione lavorativa a cui tenevo tanto. Quando prendi delle batoste per i tuoi sogni, tu li percepisci molto più forte”.

Le passate esperienze di Gennaro in tv

Gennaro Lillio non è nuovo alla tv e alle sue dinamiche. Gennaro ha preso parte all’ottava edizione di Ciao Darwin, come presenza fissa della prova Macchina del tempo. Le puntate sono state registrate a febbraio e mandate in onda a marzo. Allora in pochi lo conoscevano, e ancora meno l’hanno notato. Ma Gennaro non passa certo inosservato: ha saputo distinguersi in questa edizione del Grande fratello, soprattutto per via del suo avvicinamento a Francesca De André. Dopo Ciao Darwin, è salito alla ribalta per il flirt con Lory Del Santo (nel 2013), e per la partecipazione a Uomini e donne (nel 2016). In quell’edizione, Lillio ha corteggiato Sonia Lorenzini. L’avventura nel dating show di Canale 5 è durata poco, ma Gennaro ha subito avuto la sua seconda occasione al Grande fratello 16.

Gennaro Lillio, da Mister Italia al Grande fratello

Gennaro Lillio ha sempre avuto il sogno di lavorare in televisione. In parte l’ha realizzato con i programmi di Canale 5, prima Uomini e donne e poi il Grande fratello 2019. Sempre nel 2016, anno della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, ha vinto la fascia di Mister Italia Forever, che ha conquistato a seguito della sua esperienza nel campo della moda. Prima di approdare nella Casa più spiata d’Italia, ha conquistato un altro importante traguardo, diventando testimonial dello spot di Dolce & Gabbana al posto del britannico David Gandy



© RIPRODUZIONE RISERVATA