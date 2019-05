Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, sauna hot: “Ci vedono!”/ Il GF16 è bollente

Nella Casa del Grande Fratello 2019, le cose si sono fatte decisamente bollenti. Fino a quanto Francesca De Andrè potrà resistere a Gennaro Lillio? Il modello partenopeo non cerca nemmeno di darsi un freno ed anzi, ogni occasione è buona per stuzzicare la sua compagna d’avventura, nella speranza di poterla fare cedere. Anche la nipote di Faber poi, non fa praticamente nulla per tenerlo a distanza, sintomo che le sue attenzioni le fanno particolarmente piacere. Dopo la “rottura” con Giorgio Tambellini, la ragazza potrebbe anche sentirsi libera di viversi appieno questa nuova frequentazione ma, a distanza di pochi giorni dalla chiusura del reality show, sembra anche intenzionata ad attendere che il gioco si concluda. Come ben sapete poi, proprio l’ex di Lory Del Santo è il primo finalista e quindi, resterà in Casa fino al termine dell’avventura. Non sappiamo se Francesca resterà al suo fianco in quanto, fuori non è molto apprezzata dal pubblico che l’accusa spesso di avere degli atteggiamenti fin troppo aggressivi.

Grande Fratello 2019: Francesca e Gennaro sempre più intimi

Nella Casa del Grande Fratello 2019, la nuova occasione di contatto tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio è arrivata proprio nella sauna. Lui ha cercato di baciarla ma lei, guardando la telecamera, si è sottratta affermando: “Ci vedono”. Francesca continua a stuzzicare Gennaro e lui, rivolgendosi all’amico Kikò Nalli ha esclamato: “Vedi? Poi dicono che sono io!”, ma lei si difende: “Mi hai dato un bacio a tradimento!”. E Kikò ha approvato la mossa: “Beh era ora!”. Dopo la lunga serata di lunedì, la “coppia” si è rifugiata insieme sotto le coperte e lì sarebbe anche scattato il primo bacio e, visti i movimenti decisamente sospetti, forse anche qualcos’altro. Come si evolverà la passione repressa del modello? Francesca cederà tra le sue braccia oppure è ostinata a viversi questa frequentazione una volta spente le telecamere? Staremo a vedere! Ormai è questione di giorni e proprio lunedì sera, andrà in onda la semifinale che traccerà i contorni della finalissima.

