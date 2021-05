Gennaro Siciliano/ Il ballerino ex Amici è ancora il fidanzato di Vladimir Luxuria?

L’estate scorsa Vladimir Luxuria e Gennaro Siciliano hanno acceso le cronache rose con la loro frequentazione, nata in Costiera Amalfitana. “Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori”, ha raccontato l’attivista, 55 anni, sul settimanale Nuovo. La passione con l’ex ballerino di “Amici di Maria De Filippi”, 31 anni, sarebbe scoppiata subito: “Io ero ospite della manifestazione ‘Letto ad una piazza’ e sono stata intervistata da Gigi Marzullo di fronte al pubblico del paese. Poi, si sa, da una camera d’albergo all’altra il passo è breve”, ha proseguito Vladimir. Galeotta fu una cassetta di fichi regalata all’ex politica, che ha voluto condividere con il ballerino. “È un ragazzo davvero attento e carino e, da buon calabrese, si è rivelato anche molto passionale. Non voglio scendere nei dettagli, ma diciamo che c’è stato qualche… bacetto!”, ha confessato Luxuria.

VLADIMIR LUXURIA/ “Diventata eroina ma non è stato facile, lacrime? Le asciugavo io”

Gennaro Siciliano e la travolgente passione estiva con Vladimir Luxuria

Sulle pagine del settimanale Nuovo, Vladimir Luxuria non ha nascosto di essere rimasta colpita dal fisico statuario di Gennaro Siciliano, che ha partecipato come ballerino alla settima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, vinta da Marco Carta. A fine agosto l’attivista aveva precisato: “Non posso dire di essere fidanzata, ma i momenti con lui sulla Costiera Amalfitana sono stati davvero speciali”. A fine settembre Vladimir Luxuria e Gennaro Siciliano sono stati paparazzi insieme dal settimanale Novella 2000: un appuntamento a cena, un tavolo per due, tante chiacchiere e qualche abbraccio. Da qualche tempo della coppia si sa molto poco, vero anche che sono sempre stati molto riservati e hanno sempre pubblicato poche foto insieme. La loro travolgente passione continua ancora oggi oppure la relazione tra Vladimir e Gennaro si è già conclusa?

LEGGI ANCHE:

Vladimir Luxuria, "Pio e Amedeo? Sono stati superficiali"/ "Ma loro non sono omofobi"LUXURIA "F*OCIO NON È OFFESA"/ Poi precisa: “Parole lontane dal mio pensiero”

© RIPRODUZIONE RISERVATA