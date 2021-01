“Gennaro Volpe, Sudore e Cuore”/ Video, 28 gennaio il nuovo libro di Matteo Fantozzi

Il 28 gennaio esce Gennaro Volpe Sudore e cuore il nuovo libro di Matteo Fantozzi edito da Santelli Editore. Il volume racconta la carriera dell’ex centrocampista di Mantova, Cittadella e Entella attraverso la penna del giovane giornalista che ha arricchito il tutto con un numero importante di interviste a ex compagni di squadra e allenatori del calciatore, a dirigenti e tifosi. Questo ha permesso di portare a termine un lavoro molto attento che ci racconta una storia di un ragazzo normale in grado di fare cose eccezionali soprattutto grazie alla sua grandissima voglia e abnegazione. Per comprare il libro clicca qui, sarà disponibile anche su Amazon, Ibs e tutte le maggiori piattaforme.

Gennaro Volpe sudore e cuore, chi è?

Scopriamo meglio chi è il protagonista di Gennaro Volpe Sudore e Cuore. L’ex calciatore nasce a Pozzuoli il 17 febbraio del 1981. Cresciuto nella primavera dell’Empoli debutta tra i professionisti a Prato nella stagione 2000/01. Dopo sei mesi difficili all’Ascoli si trasferisce al Mantova dove conquisterà anche il debutto in Serie B. La categoria cadetta se la riconquisterà due volte in due splendide realtà di provincia, molto simili tra loro, come Cittadella e Entella. Dopo il ritiro è entrato a far parte dello staff della società ligure, guidando anche per quattro partite la squadra maggiore da allenatore. Persona semplice e molto alla mano è un uomo splendido oltre che un professionista serio. Matteo Fantozzi torna a parlare di calcio nel suo settimo libro come non accadeva nel 2017 quando aveva scritto: “Ci proveremo ancora” sulla cavalcata della Juventus alla finale di Champions League poi persa contro il Real Madrid.

Video, il booktrailer di Gennaro Volpe Sudore e cuore





