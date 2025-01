CALCIOMERCATO GENOA NEWS, MARCANDALLI VIA IN PRESTITO

Il calciomercato Genoa cerca gli innesti decisivi per blindare la salvezza. Ora come ora i rossoblu sono a 23 punti, quattro punti in più del Verona 18esimo. Questa sera i rossoblu affronteranno il Monza in un match che potrebbe dare uno slancio importante.

Tornando al mercato, i rossoblu hanno chiuso il colpo Cornet: l’esterno offensivo andrà dunque a migliorare l’attacco di Vieira, sprovvisto fino a qualche giorno fa di esterni veri e propri. Troppi invece i difensori ed è per questo che Il focus è cedere.

Alessandro Marcandalli passerà infatti dal Genoa al Venezia in prestito. Secondo Sky Sport, le trattative si sono concluse in maniera positivo nonostante qualche rallentamento nel percorso. Il classe 2002 ora svolgerà le visite mediche e si unirà ai lagunari.

Capitolo Balotelli: l’attaccante rossoblu sembra ormai ai ferri corti con il Grifone e la società starebbe già cercando un altro vice Pinamonti. Djuric era un obiettivo, ma ha preferito il Parma, dunque ritorna di moda Dragus, centravanti del Trabzonspor e della Romania.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, LA FIORENTINA FISSA IL PREZZO DI RICHARDSON

Il calciomercato Genoa cerca un colpo importante anche a centrocampo. La squadra rossoblu avrebbe bisogno di incrementare la qualità e la quantità della zona nevralgica del campo. Il nome in pole è quello di Richardson.

Il classe 2002 è arrivo a titolo definitivo dal Reims in estate per 10 milioni di euro più una percentuale di futura rivendita del 10%. Il centrocampista però non sta trovando spazio nonostante fosse uno degli acquisti più importanti in casa gigliata.

Considerando le sue qualità difficilmente si accontenterà di fare panchina dunque non è da escludere che la Fiorentina, in caso non dovesse trovare una posizione al calciatore, possa addirittura pensare di venderlo dopo soli sei mesi.

Il Genoa sarebbe interessato visto e considerato che un regista dai piedi buoni è sempre ben accetto, specialmente in una squadra che ha bisogno di creare gioco. Per acquistarlo però ci vogliono minimo 10 milioni, la cifra spesa dai toscani.