Genova allerta meteo, città allagata/ Video maltempo Liguria: black out e alberi sradicati

Allerta meteo a Genova, dove le incessanti piogge di domenica hanno portato ad allagamenti nel centro storico e nei sottopassi, black out ripetuti, alberi sradicati e numerosi soccorsi dei vigili del fuoco, costretti ad intervenire in abitazioni allagate e per liberare automobilisti rimasti intrappolati nelle auto. Chiusa anche la metropolitana e la stazione Principe, invasa da un torrente d’acqua nell’atrio. Come sottolinea Repubblica, molto forte anche il vento nel capoluogo ligure. Il nubifragio si è abbattuto su Genova fra il pomeriggio di domenica e la notte: l’allerta arancione in Liguria rimarrà fino alle 15 di oggi, lunedì 28 agosto, e poi diventerà gialla.

Laddove siano previsti esami di riparazione, le scuole sono rimaste aperte questa mattina. Nell’ultimo comunicato, poco prima dell’alba, Arpal ha sottolineato: “La struttura temporalesca che ha riversato ingenti quantità d’acqua sopra Genova ha lasciato la città. In crescita i livelli idrometrici non solo dei piccoli bacini ma anche dei torrenti strumentati, come il Bisagno, che a passerella Firpo ha superato la prima soglia di attenzione. In diversi quartieri l’acqua caduta ha superato i 150 millimetri da inizio evento”.

Chiuse strade e interrotte linee ferroviarie

Nella giornata di oggi, lunedì 18 agosto, a Genova sono previste mareggiate, vento forte e possibili precipitazioni ma di minore entità rispetto a quelle di domenica. Il maltempo ha portato alla caduta di numerosi alberi sulla statale 45 e sulle provinciali 14 e 62. Un arbusto è caduto sopra un deposito di bombole di azoto all’ospedale pediatrico Gaslini. A risolvere immediatamente la situazione sono stati i Vigili del Fuoco, i volontari di Protezione Civile e Anas. In alcuni casi necessari anche gli interventi nelle abitazioni: un palazzo è stato sfollato al Lagaccio.

Allagata Rapallo, dove in meno di un’ora si sono accumulati oltre 65 millimetri di pioggia mista a grandine. Tanti i black out in Liguria, tanto da mandare in tilt l’impianto di collettamento delle acque bianche. A causa dei fulmini, nella giornata di domenica sono stati disconnessi gli impianti ferroviari a Novi Ligure sulla linea Torino-Genova. I treni gradualmente sono ripartiti in serata, ma con ritardi. Inoltre, a causa della frana in Savoia, sono stati sospesi treni ad alta velocità Milano-Parigi.

Una scopa contro la catastrofe climatica. Dalla stazione Principe di #Genova un recap su come stiamo contrastando i cambiamenti climatici. pic.twitter.com/fVWTpPFDHI — LifeGate (@lifegate) August 28, 2023













