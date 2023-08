Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: nubifragio in Liguria con allagamenti su Genova. Mancini in Arabia

Ultime notizie: maltempo in Liguria

Nubifragio a Genova nella città di ieri. Il maltempo non ha provocato particolari criticità, solo allagamenti diffusi nelle strade: la Protezione Civile ha dovuto chiudere alcuni sottopassi e la metropolitana. In Liguria l’allerta arancione persisterà fino alle 15 di oggi. Solo sulla città di Genova sono caduti 80 millimetri di pioggia in meno di un’ora. Allagata anche Rapallo: in meno di un’ora si sono accumulati oltre 65 millimetri di pioggia mista a grandine. Tanti i blackout mentre un fulmine ha abbattuto un grosso albero. In provincia di La Spezia, due fulmini hanno colpito una casa a Tavarone di Maissana e un bosco a Bolano: gli incendi conseguenti sono stati spenti dai vigili del fuoco.

Sirolo: 23enne ucciso con una fiocina dopo lite stradale/ "Arrestato un algerino, era scappato"

Ultime notizie: nel Gran Premio d’Olanda altro successo di Max Verstappen

Vince anche in casa Max Verstappen: sul circuito di Zandvoort ottiene la nona vittoria consecutiva della stagione e rafforza ancora di più la sua leadership. Varie le interruzioni della corsa a causa della pioggia, che ha costretto anche all’ingresso in pista della safety car per cercare di evitare pericolosi incidenti. Con le nove vittorie di fila, Verstappen ha eguagliato il primato che apparteneva a Sebastian Vettel. Dopo di lui sugli altri gradini del podio, si sono classificati Alonso e Gasly, mentre la prima delle Ferrari, quella di Sainz, ha occupato il quinto posto finale e Leclerc, che già partiva in una brutta posizione, si è ritirato al 42esimo giro.

Incidente al Mugello: pilota amatoriale morto nella Promo racing cup 2023/ Scontro a tre a fine gara

Ultime notizie: continuano gli sbarchi dei migranti a Lampedusa

Dopo che nei giorni scorsi si erano registrati numeri record per quanto riguarda gli arrivi dei migranti, anche nella giornata di domenica la situazione non è cambiata, nonostante il mare mosso abbia fatto partire un minor numero di barchini dalla vicina Tunisia. Della situazione ha parlato anche il sindaco di Lampedusa che ha lamentato i mancati aiuti da parte del governo, che da parte sua con le parole del ministro Urso, scarica il problema sull’Europa, chiedendo che gli altri Paesi e la stessa UE diano una mano all’Italia. Nell’hotspot dell’isola ci sono attualmente 4300 persone che attendono di essere trasferite in altre località italiane.

Fortunata Loffredo abusata e uccisa a Caivano: parla la mamma/ "Sono scappata da quell'inferno"

Ultime notizie: l’aeroporto di Trapani è stato chiuso a causa di un incendio

Anche l’aeroporto di Trapani, dopo quelli di Catania e di Palermo, è stato chiuso a causa di un incendio che si è propagato nei campi che lo circondano. A dare l’annuncio dell’interruzione del servizio è stato Renato Schifani, governatore della Sicilia, che ha spiegato che la causa è la notevole quantità di fumo che ha invaso le piste. Con questa chiusura si fa di nuovo pesante la situazione dei trasporti da e per la Sicilia. Nelle zone limitrofe allo scalo sono intervenuti i mezzi antincendio militari e civili, compresi elicotteri. L’aeroporto è stato riaperto nella serata di domenica.

Ultime notizie: palazzina sventrata da una esplosione in provincia di Imperia

A Soldano, in provincia di Imperia, una esplosione ha causato lo sventramento di una palazzina, causando due feriti, uno dei quali è stato portato in salvo da uomini dei Vigili del Fuoco. L’uomo era rimasto intrappolato nelle macerie e i soccorritori sono riusciti a estrarlo. Per permettere i soccorsi di accedere alla zona dove è avvenuta l’esplosione, sono intervenuti vigili del fuoco e 118. I due feriti sono di nazionalità francese e per il più grave è stato necessario l’uso dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale.

Mancini nuovo allenatore dell’Arabia Saudita

Roberto Mancini, che si è dimesso dalla carica di Commissario tecnico della nazionale azzurra di calcio solo poche settimane fa, arriverà oggi a Riad per firmare il contratto che lo legherà alla Nazionale saudita, fino al mondiale 2026. Lo stipendio del nuovo Ct dovrebbe oscillare tra i 18 ed i 20 milioni di euro a stagione. In occasione della firma, Roberto Mancini sarà anche presentato alla stampa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA