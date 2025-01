DUE SORELLE SI LANCIANO DAL QUARTO PIANO A GENOVA

Tragedia familiare a Genova, dove due sorelle sono state trovate in strada. Dalle informazioni trapelate, le due donne si sono lanciate in due momenti diversi da una finestra del quarto piano nell’atrio del palazzo in cui abitano. Le cause non sono ancora chiare, ma si ipotizza il gesto volontario. Una delle due è morta sul colpo, mentre l’altra è ferita e versa in gravissime condizioni all’ospedale San Martino, dove è stata trasportata dai soccorsi. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Alberto Amodei, chi è l'ex marito di Rosanna Lambertucci? La grave malattia/ "Lo sento ancora con me"

Sono state avviate subito le indagini dagli agenti delle volanti, che stanno approfondendo l’ambito familiare e il passato delle due sorelle albanesi di 32 e 36 anni. Repubblica riferisce che una delle due sorelle si stava separando dal marito, su cui pendeva un divieto di avvicinamento (scaduto da due mesi) ed era stato denunciato per maltrattamenti, accusa per la quale era stato condannato a 8 mesi, ma poi è stato assolto da un’altra accusa simile. Ma per il momento non sono emersi elementi che possano collegare quanto accaduto oggi con i precedenti in questione.

Claudia Ciampa, la mamma di Ethan/ “In attesa di decisione dei giudici Usa, sono un po' delusa...”

GENOVA, SI INDAGA ANCHE SU AMBITO FAMILIARE

D’altra parte, le indagini sulle due sorelle che si sono lanciate dal quarto piano sono in corso. Comunque, il 10 gennaio era prevista un’udienza per l’affidamento dei quattro figli, tutti minorenni. Secondo Repubblica, non va escluso che questo evento imminente possa aver causato in una delle due sorelle una condizione di ansia crescente. Dunque, si stanno approfondendo anche le condizioni psichiche di entrambe. La polizia auspica di apprendere di più dal tribunale dei minori, che aveva il compito di valutare l’affidamento dei bambini, quindi si spera di raccogliere più informazioni sull’ambito familiare.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 7 gennaio 2025/ Le cinquine delle ore 13:00

Al mattino gli altri condomini hanno sentito un primo tonfo, lanciando subito l’allarme. I soccorsi hanno trovato però la porta dell’abitazione chiusa, che poi è stata aperta da due bambini, figli della donna morta. Invece, la sorella è stata vista mentre si è messa sul cornicione e si è lanciata nel vuoto, nonostante gli appelli dei vicini a non commettere quel terribile gesto.