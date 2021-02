GENOVEFFA ‘JENNY’ DARONE, MOGLIE LORENZO INSIGNE/ “Calcio? No, non me ne intendo”

Genoveffa ‘Jenny’ Darone è la moglie di Lorenzo Insigne, 29enne attaccante del Napoli tra i calciatori più virtuosi della sua generazione. Jenny si aggiunge alla fila delle cosiddette ‘wags’, acronimo di Wives And Girlfriends, ovvero moglie e fidanzate di sportivi di fama nazionale e internazionale con un successo altrettanto discreto. Dopo il matrimonio con Insigne, la sua popolarità è inevitabilmente cresciuta, anche se non ai livelli di altre ‘colleghe’ a cui comunque non ha niente da invidiare. Jenny è originaria di Frattaminore, comune a 2 km di distanza da Frattamaggiore, dove invece è cresciuto Insigne. In un’intervista del 2016 al sito womoms.com, Jenny ha ammesso di non essere molto esperta di calcio e di non andare spesso allo stadio. Addirittura, quando l’ha conosciuto, non sapeva nemmeno chi fosse. Era il 2012: “Lui veniva spesso a trovarmi nel negozio di mia proprietà dove lavoravo insieme a mia cugina (negozio di prodotti per parrucchiera estetica)”, racconta, “ma a far scoccare la scintilla fu una vacanza con dei nostri amici in comune. Da allora non ci siamo più lasciati”.

Chi è Genoveffa ‘Jenny’ Darone, moglie di Lorenzo Insigne

Di Genoveffa ‘Jenny’ Darone non si hanno molte informazioni, se non che – per l’appunto – preferisce tirarsi fuori dalle questioni che riguardano più strettamente il lavoro del marito. Insieme, lei e Lorenzo hanno avuto due figli, Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Dopo le nozze si sono trasferiti a Frattaminore, la città di Jenny, dove tuttora vivono. Il suo profilo Instagram è ricco di scatti di famiglia che ritraggono i quattro immersi nella loro quotidianità. Jenny non si è mai montata la testa, nonostante quel fascino intercettato da Insigne con cui l’ha a tutti gli effetti ‘stregato’.



© RIPRODUZIONE RISERVATA