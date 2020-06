Insigne, Lamborghini in regalo dalla moglie/ Bufera social su Genoveffa Jenny Darone

Pubblicità

Lorenzo Insigne torna al centro della polemica nonostante manchino ancora diversi giorni al ritorno in campo del Napoli. Sul web si infiammano i tifosi per il regalo della moglie che per compleanno ha pensato di comprargli una Lamborghini. Il 4 giugno infatti il calciatore azzurro ha compiuto 29 anni e per celebrarlo la sua Jenny Darone gli ha fatto trovare un enorme fiocco rosso su di una Lamborghini Huracan Evo. Il costo? Oltre 206mila euro e proprio questo ha indignato il pubblico italiano. Rimane ovvio che chiunque guadagni dei soldi abbia il diritto di spenderli come meglio crede, ma va anche detto che in un Italia messa in ginocchio dall’emergenza Coronavirus vedere ostentati beni così costosi può dar fastidio. Questo ci porta a ricordare quanti in Italia hanno avuto problemi col lavoro e chi ancora oggi non ha ricevuto il dovuto rispetto alla cassa integrazione. Una polemica alla quale però, giustamente, il calciatore non ha voluto partecipare anche se forse sarebbe stato meglio non mostrare al mondo questo lussuosissimo regalo.

LORENZO INSIGNE VERSO L’ADDIO AL NAPOLI?

A Napoli intanto si continua a parlare del possibile addio di Lorenzo Insigne. Il calciatore ha sempre diviso il pubblico azzurro tra chi lo considera un fenomeno e lo vorrebbe vedere chiudere la carriera in azzurro e chi invece lo critica definendolo calciatore che non permette il salto di qualità. In molti ricorderanno poi le immagini arrivate da Napoli stessa con la carta igienica che raffigurava il suo volto venduta a fianco a quella della rivale di sempre Juventus. È proprio per questo che Insigne, a malincuore visto quanto è legato alla città del sole, potrebbe decidere di lasciare. A 29 anni di certo il calciomercato non gli manca anche se alla fine quel salto di qualità è mancato e potrebbe non essere un grande affare per Aurelio De Laurentiis venderlo proprio ora.



