Genti Baci, padre di Heidi, distrugge Massimiliano Varrese/ “Più vecchio di noi, tua madre non ti guarda più”

Genti, papà di Heidi Baci, contro Massimiliano Varrese: “Devastati dalla tua scelta”

Genti, papà di Heidi Baci, fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2023 per quella che sembrava dovesse essere una sorpresa per la figlia. Ciò che però va in scena è un monologo contro Massimiliano Varrese. Quelle che il padre dice sono parole che lo stesso Signorini definisce poi troppo forti e senza fondamenta: “Sono venuto qui perché ti voglio bene, sei mia figlia. Siamo stati molto felici io e tua madre quando sei entrata, ma dopo un po’ hai fatto una scelta molto sbagliata che ci ha tramortiti e io e mamma siamo devastati!” ha esordito l’uomo.

GRANDE FRATELLO 2023, 11A PUNTATA/ Concorrenti, diretta: il padre "padrone" di Heidi contro Massimiliano

Genti Baci prosegue con parole sempre più forti: “Io da quel momento non ti riconosco più, non ti vedo più com’eri prima, sembri un’altra persona. Mi stupisce che tu non sia riuscita a mettere un muro con quella persona che non voglio neanche conoscere.”

Genti Baci contro Varrese: “È più vecchio di me che devo andare in pensione”

Il riferimento dell’uomo è chiaramente a Varrese, che arriva a descrivere come “Più vecchio di me e tua madre, che stiamo per andare in pensione.” Poi prosegue: “Una persona che ti ha messo sotto stress, che è più grande di me, la mamma non ti guarda più da quel momento. Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia e di calpestare la tua dignità. Una persona che ti ha messo stress addosso e ti ha rovinato tutto questo gioco qua.” Così annuncia: “Ho promesso a tua madre che stasera ti porto via da qua”.

Massimiliano Varrese ed Heidi Baci, rapporto ambiguo al Grande Fratello 2023/ "Ci siamo riavvicinati…"

Da quando ammetteva di essere molto attratta da Massimiliano, Heidi cambia totalmente versione e dà ragione a suo padre ammettendo che fosse già finita con lui prima che suo padre facesse il suo ingresso nella casa.

LEGGI ANCHE:

Samira Lui: "Se volessi Giuseppe me lo prenderei in poco tempo"/ Beatrice Luzzi sbotta: "Si commenta da sola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA