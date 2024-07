Secondo le ultime indiscrezioni il rapper Geolier si sarebbe innamorato della famosa influencer Chiara Frattesi, sorella di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter. Il rapper di Secondigliano dopo l’enorme successo ottenuto dopo Sanremo è sempre al centro del gossip, soprattutto per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Sebbene sia piuttosto riservato sotto quel punto di vista, stavolta non c’è stato scampo. A riportare la notizia è stato Alessandro Rosica, esperto di gossip che ha lanciato lo scoop scrivendo che tra Geolier e Chiara Frattesi è scoppiata la passione, tanto che da diversi giorni sono inseparabili in vacanza insieme, e lui ha pagato tutto il soggiorno.

Rosica ha poi aggiunto che la notizia gli è giunta da una fonte vera al 100%, mentre la collega ed esperta di gossip Deianira Marzano ha dato il suo appoggio, ripubblicando tutte le testimonianze ricevute dalle sue “talpe”. E sembrano essere stati tantissimi ad aver visto Geolier insieme a Chiara Frattesi, mentre si godevano una vacanza come due veri fidanzati. Il cantante e l’influencer, però, non hanno ancora confermato o smentito la notizia. Forse è troppo presto per parlare d’amore, anche perché entrambi hanno appena concluso due relazioni importanti.

Chiara Frattesi, chi è la nuova fidanzata di Geolier: “Vuole diventare giornalista sportiva”

Chiara Frattesi ha terminato una relazione con Weston McKennie, calciatore della Juventus, mentre Geolier si è da poco lasciato con la modella napoletana Valeria D’Agostino, parlando solo poche settimane fa di una “rottura difficile da superare”. I due, infatti, si erano lasciati per via dell’improvvisa popolarità del rapper Emanuele Palumbo (vero nome di Geolier), il quale dopo Sanremo 2024 ha avuto un enorme successo in tutta Italia. Probabilmente Valeria non ha retto questo nuovo stile di vita, proprio come accadde anche per il cantante Blanco e la sua ex fidanzata Giulia.

In effetti, subito dopo Sanremo Geolier e Valeria D’Agostino sono andati in crisi, dando qualche indizio sporadico sui social. Ad esempio, non si vedevano più foto dei due insieme, e gli scatti sul profilo sono spariti improvvisamente. In ogni caso, oggi Geolier sembra aver riaperto il cuore a Chiara Frattesi, sorella del calciatore interista Davide Frattesi. Lei, di sangue romano, è appassionata di beauty, settore in cui lavora come influencer. Da giovanissima ha vinto numerosi concorsi di bellezza e oggi sta studiando per diventare una giornalista sportiva, sogno che rincorre ormai da anni vista l’esperienza del fratello nel mondo dello sport. Infatti, si diletta a viaggiare tra Milano e Roma, per seguire il suo Davide in ogni trasferta sportiva.