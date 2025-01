Geolier diventa papà? Da pochissimo è arrivata la notizia bomba: Chiara Frattesi potrebbe essere incinta. Lo scoop è arrivato da Dillinger, il sito di Fabrizio Corona e subito i fan del cantante sono impazziti pensando di vederlo presto padre. Anche Deianira Marzano ha riportato la notizia. L’esperta di gossip avrebbe ricevuto la conferma da una famosa influencer che conosce la vita del rapper, ma per ora non si sa il nome.

La sorella di Davide Frattesi si è fidanzata durante la scorsa estate con Geolier. Inizialmente la coppia aveva deciso di rimanere dietro le quinte, ma i paparazzi li hanno costretti ad uscire allo scoperto immortalandoli insieme durante le vacanze estive. Ed è così che Chiara Frattesi e Geolier sono fidanzati da oltre un anno. Il primo a “beccare” la loro frequentazione è stato il settimanale Chi, che all’epoca aveva pubblicato delle foto riguardanti i due insieme in Sardegna. Mesi dopo, Geolier e la fidanzata hanno confermato tutto.

Chiara Frattesi potrebbe essere incinta. Per ora non sono ancora arrivate le conferme da parte della ragazza e di Geolier sebbene Fabrizio Corona si sia detto sicuro su Dillinger che i due diventeranno presto genitori. Non solo, il Re dei Paparazzi ha fatto un pronostico: secondo lui, tra un mese riveleranno ai fan di essere in attesa di un figlio, nel momento del terzo trimestre. Nata nel 2002, Chiara Frattesi sogna di diventare una giornalista sportiva. Il suo idolo è Diletta Leotta e a lei si ispira per sognare sulla sua futura carriera. Da diversi anni ha preso parte a molti concorsi di bellezza, è appassionata di moda e di fitness.

La fidanzata di Geolier è famosa sui social, in particolare su Instagram. Qui condivide le foto della sua vita, dando consigli sportivi e raccontando le sue giornate fatte di shopping e tanto lusso. Non solo, nel corso del tempo Chiara Frattesi ha deciso di trasferirsi a Milano per inseguire il suo sogno di diventare una giornalista sportiva. Intanto la relazione con Geolier sembra procedere a gonfie vele: oltre allo scoop sulla possibile gravidanza, la bella influencer ha di recente pubblicato una dedica per il fidanzato: “Grazie per tutto ciò che sei“, ha scritto in una storia di Instagram, mostrando ai fan tutto il suo amore nei confronti del ragazzo.