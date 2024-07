Geolier, Chiara Frattesi è la nuova fidanzata?

Tra le wags del 2024 la sorella del centrocampista dell’Inter Davide è sicuramente una di quelle al centro del palco, visto che la modella dopo la fine della storia con il calciatore americano Weston McKennie sembra particolarmente vicina al rapper napoletano Geolier. A lanciare l’indiscrezione nelle scorse ore è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha svelato su Instagram la nascita del flirt tra il cantante secondo classificato al Festival di Sanremo e la showgirl Chiara Frattesi: la sorella d’arte è la nuova fidanzata di Geolier o si tratta solamente di rumors?

La coppia stando a quanto ricostruito da Alessandro Rosica sarebbe inseparabile in Sardegna, dove starebbe vivendo qualche giorno di vacanza lontano dall’afa delle grandi città, anche se ad alzare il tasso di calore ci pensa spesso la incantevole Chiara Frattesi con i suoi scatti provocanti che fanno sempre il boom di like, quello che è certo è che la ragazza sembra infischiarsene della fede interista del fratello Davide e dopo la breve storia con McKennie della Juventus, ora il nuovo amore parlerebbe napoletano.

Geolier e la storica fidanzata Valeria si sono lasciati?

Dunque è giunta al capolinea la storia tra il rapper e la dolce metà Valeria D’Agostino? Stando all’indiscrezione di Rosica parrebbe di sì, anche se non è arrivato alcun annuncio ufficiale in merito, né sulla rottura con la storica fidanzata e neanche sulle voci di flirt con Chiara Frattesi, anzi, stando a una recente dedica del cantante l’amore con Valeria non si sarebbe spento, al contrario: “Questo periodo è stato troppo sia per me che per te, ma alcune cose sono infinite anche se finiscono, nessuno ti conosce realmente, nessuno mi conosce realmente, il tuo posto non lo avrà mai nessuno nemmeno tra 10 anni, nemmeno tra 20 sarà possibile sia per me che per te”.

Stando ad altre voci provenienti dal mondo del gossip, Geolier di recente avrebbe avviato una frequentazione con Maria Esposito, la celebre Rosa Ricci di Mare Fuori, fiction che ha letteralmente spopolato negli ultimi anni, anche se riguardo a questa possibile liaison sono arrivate delle smentite.