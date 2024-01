Geolier: “É il momento di stare ‘I’ p’ me e tu p’ te’…”/ Parla il favorito alla vittoria di Sanremo 2024

Sanremo 2024: Geolier é il candidato pop-rap favorito alla vittoria del Festival



É tra i candidati favoriti alla vittoria della gara dei Big del Festival di Sanremo 2024, Geolier, che nell'attesa festivaliera regala un'anticipazione di "I' p' me, tu p' te". Quest'ultimo é il titolo del brano che vede Geolier imporsi tra i concorrenti promossi alla gara dei 30 Big in corsa per il titolo di canzone italiana, al Festival di Sanremo 2024, in onda sulle reti TV e streaming Rai dal 6 al 10 febbraio 2024.

E, nell’attesa di vedersi all’opera sul palco del Teatro Ariston dove ha luogo la gara della Canzone, un inedito Geolier, tra le giovani leve musicali più influenti del momento, si dichiara fiero delle sue radici napoletane piantate nel quartiere d’origine di Secondigliano. Il cantautore rapper secondino da piccolo era spettatore fedele del Festival di Sanremo insieme alla sua famiglia, in un appartamento di una palazzina situata a Secondigliano, uno dei quartieri più difficili di Napoli, spesso teatro di vicende di cronaca nera e che ora brilla della luce della sua musica: «L’ultimo ricordo che ho di nonno è lui davanti alla tv mentre canta Massimo Ranieri», dichiara Geolier, prossimo al debutto festivaliero, nel pre-Sanremo 2024-.

Il suo nome é il favorito, secondo i più tra gli scommettitori attivi online, tra i 30 big ammessi alla gara del Festival (con oltre 5,380 milioni di ascoltatori mensili su Spotify Italia, lui é il cantautore rap più ascoltato in assoluto). La sua “I’ p’ me, tu p’ te”, che é chiamato a cantare sul palco di Sanremo 2024 con l’orgoglio della lingua napoletana nel testo e la cassa dritta, si preannuncia a prima firma Il sussidiario.net come un pezzo up-tempo che promette di far ballare l’occhio e orecchio pubblico: «Parla di una coppia che si ama troppo e riesce a capire che è il momento di stare i’p’me e tu p’te», si limita ad anticipare la sua Song sanremese, in assaggio nell’intervista concessa ai media, Emanuele Palumbo in arte Geolier. Lo pseudonimo dal francese Geolier significa “secondino”, guardia carceraria, e al contempo é anche il nome degli abitanti di Secondigliano.

Geolier dedica la promozione a Sanremo 2024 a Napoli: la mention di Gigi D’Alessio

Geolier é il nome di chi raggiunge il successo meritato, nonostante un passato difficile. “Ha ragione Gigi D’Alessio quando dice che chi nasce al Sud deve dimostrare di più degli altri”-ammette il cantautore rap di Napoli, menzionando l’ambasciatore della musica napoletana nel mondo e padre del fenomeno pop di Amici 21, LDA (insieme a lui protagonista del Capodanno 2024 di Napoli).

All’Ariston Geolier presenzierà con il primato di 19 Dischi di platino e 6 Dischi d’oro raggiunti nell’industria musicale con il suo ultimo album, Il coraggio dei bambini, e gli annessi singoli al rilascio. Questo, in aggiunta ai biglietti venduti per il concerto del 22 giugno previsto allo Stadio Maradona di Napoli, andati sold out in meno di 48 ore lo scorso mese, spingendo l’entourage del rapper ad annunciare una seconda data, il

23 giugno.

Per ciò che concerne gli appuntamenti live del favorito alla vittoria di Sanremo 2024, Geolier si esibirà anche allo stadio di Messina (15 giugno), al Rock in Roma (28 giugno) e alla Fiera di Milano (6 luglio). Ma non solo, perché il secondino salirà in cattedra, in un format streaming: sarà tra i giudici del talent show dedicato al rap di Netflix Nuova Scena –

Rhythm+Flow Italia, insieme a Fabri Fibra e a Rose Villain.











