LDA, il Capodanno 2024 a Napoli é una sonora lezione a Holden di Amici 23/ C’entra la cover di Last Christmas

Capodanno 2024, LDA é ancora protagonista di Amici: la sonora lezione impartita a Holden

Il Capodanno 2024 della città più influente del made in Italy nel mondo, Napoli, diventa “Luci e suoni” con LDA che, per la quota “figli d’arte” di Amici, così impartisce una lezione a Holden. I due giovani talenti rappresentativi della musica della Generazione zeta made in Italy hanno come comune denominatore la partecipazione ad un’edizione del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Il debutto TV nell’industria musicale per LDA e Holden si registra rispettivamente alle edizioni di Amici 21 e quella corrente di Amici 23, con tanto di traguardi da record. Luca D’Alessio in arte LDA, figlio d’arte dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, é il recordman per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nei tempi più veloci nella storia di Amici, con il primo singolo Quello che fa male lanciato ad Amici 21. Holden al secolo Joseph Carta, nonché figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, si impone come il miglior debutto per il volume di ascolti in streaming su Spotify Italia, con il primo inedito lanciato ad Amici 23, Dimmi che non é un addio.

Ma non é tutto, perché tra le cose in comune, inoltre i due figli d’arte ad Amici crescono sotto la stessa ala protettrice del talent scout, insegnante di musica e canto, Rudy Zerbi. E, relativamente alla didattica natalizia in corso ad Amici 23, al Capodanno 2024 di Napoli che lo vede protagonista LDA intrattiene l’occhio pubblico menzionando indirettamente il talent show di Amici, con la curiosa esibizione che suona come una sonora lezione impartita a Holden. L’allievo successore di Rudy Zerbi al talent show di Maria De Filippi.

Ebbene, sul palco napoletano, il “Justin Bieber italiano” presenta Last Christmas freestyle, la cover personalizzata di un pezzo cult di Natale, “Last Christmas” di Wham!. Lo stesso pezzo che Holden, intanto, si rifiuta di rilasciare sulle piattaforme musicali come Spotify Italia in una versione personale assegnatagli da Zerbi, un compito alla squadra di canto formata con gli allievi Petit e Lil Jolie ad Amici 23. “Non faccio uscire cose su cui non ho lavorato, non abbiamo avuto mezzi o tempi giusti ha aggiunto – é la sfuriata di Holden, alla notizia del rilascio previsto per la cover tra i compiti in agenda, sotto l’albero di Natale-. Non mi sento di restare calmo. Quello che sta succedendo è assurdo”. E ancora: “Noi veniamo a sapere adesso che questo pezzo deve uscire. I tempi e le modalità non sono ottimali. Non mi sento in grado di restare calmo -aggiunge Holden, che quindi cestina il progetto abbozzato con i compagni di squadra, minacciando il ritiro, per poi risultare assente al pranzo di Natale ad Amici 23-. Io mi sto sentendo male qui dentro. Cacciatemi. Quello che sta succedendo qui è una follia, mi sto sentendo male”.

E nella cover natalizia -ripresa in video, a prima firma Il sussidiario.net tra i Threads- LDA sembra sostituirsi all’allievo successore di Amici 23, rispetto all’assegnazione di Zerbi, segnando oltre che il comeback live, seppur a distanza, anche un sonoro ritorno alla competizione di Amici.

“I genitori che vendono i sogni, per donare i sorrisi ai figli in Facetime“, canta tra le barre scritte di suo pugno in aggiunta al testo originale del pezzo originale di Natale, LDA, in una cover natalizia che ha il sapore del carbone per Holden, nella setlist di Capodanno 2024 dell’ex Amici 21 insieme ad altri brani. Si aggiungono i successi di hit, come il singolo record disco d’oro e disco di platino di Amici, Quello che fa male, il disco d’oro Bandana, il debutto al Festival della Canzone di Sanremo 2023 come il più giovane tra i Big e disco d’oro, Se poi domani, insieme a rarità come la cover di Tu vuó fa l’americano. Pezzi tra le performance di LDA, “Luci e Suoni”, che insieme alla partecipazione di Arisa e The Kolors, tra le altre special guest, sorprendono i fan di Amici al Capodanno 2024 live a Napoli.

