Geolier, il duetto con Luché e la dedica a Secondigliano/ Nuovo record del rapper allo Stadio Maradona!

É uno Stadio Diego Armando Maradona gremito di fan quello dell’evento live da sold out di Geolier del 21 giugno 2024. La prima delle date andate del tutto esaurite dei nuovi concerti estivi del vincitore morale di Sanremo 2024, di fatto consacra il rapper nato e sopravvissuto al Limes di Secondigliano come il più contemporaneo tra gli artisti giovani del momento con un nuovo record.

Geolier, inarrestabile dopo la vittoria mancata a Sanremo 2024/ Il traguardo del nuovo album "Dio lo sa"!

Questo, anche se lui consegnerebbe la corona del potere della “verità” – elemento distintivo del rap napoletano e la Street-art della Città del Sole – al “Re Luché”, che ha invitato sul palco per un’esibizione. E All’evento partenopeo, poi, non manca il tributo al quartiere secondino.

Geolier di nuovo single, é finita con la fidanzata Valeria D'Agostino/ Lui: "Rottura difficile da superare"

Geolier segna il nuovo record in musica, allo Stadio Diego Armando Maradona

Geolier segna un nuovo record, reduce dalla vetta conseguita nella sezione album della Top of the music Fimi/Gfk per le vendite con il nuovo progetto “Dio lo sa” e il debutto di successo al Festival della canzone italiana di Sanremo 2024 con il tormentone napoletano I’ p’ me , tu p’ te. É di fatto il primo rapper nonché rappresentante della Generazione zeta a raggiungere un tris di soldi out per le date di concerto previste allo Stadio Diego Armando Maradona.

In occasione del debutto da record allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il rapper canta e incanta i fruitori della musica mainstream del momento. Sul palco con lui, dopo la vittoria conseguita alla gara cover di Sanremo 2024 con il Medley Strade, i fan ritroveranno Gigi D’Alessio e Gué, oltre al già citato Luché, grande amico nonché maestro per Geolier. Insieme i due rapper napoletani rappresentanti della nuova scena portano il duetto contenuto nell’album #1 già certificato disco d’oro, Dio lo sa, Già lo sai. Una performance totally live che fa breccia nei cuori dei fan accorsi all’evento così come negli utenti del web, in un tripudio di standing ovation dal vivo e consensi social.

Geolier e la fidanzata Valeria D'Agostino, sono in crisi?/ La smentita:"il tuo posto non lo avrà mai nessuno"

Geolier e il tributo a Secondigliano nel concerto allo stadio Maradona

Ma non é tutto. Alla data napoletana sold out non può mancare neanche la dedica di Geolier al quartiere che lo ha visto nascere e crescere, nonostante le difficoltà della periferia. “P’ Secondigliano“, il primo vero brano che segnava l’esordio su YouTube in musica dell’allora baby Geolier, approda allo Stadio Maradona in una collaborazione tra il rapper fenomeno e un gruppo di bambini-simbolo di quello che sarà il futuro secondino nel segno della rivalsa di colui che é stato un comune ragazzo di periferia e oggi popstar, Emanuele Palumbo.

Vedere Geolier esibirsi allo Stadio Maradona è qualcosa di inspiegabile, ha davvero vinto tutto pic.twitter.com/qmh5pUCWwB — 𝐕𝐞𝐫𝐨 𝐢𝐧 𝐭𝐨𝐮𝐫 🏟️ (@Givemesunfl0wer) June 21, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA