Geolier, inarrestabile dopo la vittoria mancata a Sanremo 2024/ Il traguardo del nuovo album “Dio lo sa”!

Geolier debutta al vertice di FIMI/GFK: avanza incontrastato il successo del talento di Sanremo 2024

Geolier, al centro del gossip sulla rottura con la fidanzata storica Valeria, in questi giorni di metà giugno 2024 si conferma l’uomo dei record dopo l’album Il coraggio dei bambini rivelatosi il più venduto nella classifica di fine anno 2023 secondo le vendite dichiarate da FIMI/Gfk. Il fenomeno rappresentativo della Street art di Napoli nel mondo é in continua espansione con il nuovo album di zecca dal titolo Dio lo sa, che ha debuttato al vertice della classifica di vendite degli album così come nella classifica “Formati Fisici di Fimi Italia”. Insomma, un nuovo duplice successo messo a segno dal fenomeno di Napoli, sopravvissuto al suo quartiere di origine, Secondigliano, e appena trasferitosi in una villa extra-lusso nei Campi Flegrei a Pozzuoli, zona messa a dura prova dal fenomeno naturale del bradisismo.

Geolier con Dio lo sa supera il precedente record di Il coraggio dei bambini

Il nuovo disco “Dio lo sa” sta registrando un record di 8.499.599 di stream nelle prime 24ore che seguono il rilascio sulla piattaforma di Spotify Italia, inoltre, tre brani dell’album, tra cui “Si Stat’ Tu” in prima posizione, “lo T’o Giur” feat. Sfera Ebbasta al secondo posto e “Nu Parl, Nu Sent, Nu Vec” al terzo, dominano il titolo di tendenze per la musica su YouTube Italia.











