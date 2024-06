Geolier di nuovo single, é finita con la fidanzata Valeria D’Agostino/ Lui: “Rottura difficile da superare”

Geolier e Valeria D’Agostino si sono lasciati: la conferma ufficiale

Sarebbe finita in modo definitivo la storia d’amore tra Geolier e la storica fidanzata Valeria D’Agostino. La notizia é lanciata nel corrente rovente mese di giugno 2024 dallo stesso diretto interessato nel corso di un’intervista concessa a Esse Magazine. Un intervento che vede il rapper secondino Geolier raccontarsi senza filtri, nel mezzo della promozione in giro per l’Italia del nuovo album.

La coppia, dopo circa due anni d’amore, si dichiara ufficialmente scoppiata alla luce delle nuove dichiarazioni di Geolier. Nelle parole registrate, l’artista paleserebbe di essere giunto alla divisione con Valeria in seguito ad una dura crisi spiegando che– tra gli eventi che ha vissuto nel periodo post Sanremo – “c’è anche una rottura”: “L’amore è sempre stato presente nella mia vita, ma al di là della mia ragazza, anche amici, mamma, papà. Il disco è molto molto d’amore, perché è stato quello che ho vissuto, come la rottura”. Per il campano, sopravvissuto al limes del quartiere di origine Secondigliano e reduce dall’acquisto della nuova villa a Pozzuoli, può dirsi sofferta la separazione: “Sì, perché io ero abituato a vivere in quel modo“, fa sapere il vincitore morale a Sanremo 2024, secondo classificato del Festival della canzone con I’ p’ me, tu p’ te.

Gabriele Parpiglia commenta la rottura di Geolier

La voce mainstream del gossip made in Italy del momento vedrebbe Geolier inoltre al centro di un flirt con Maria Esposito, attrice nel ruolo partenopeo Rosa Ricci nella Fiction Rai Mare fuori. E intanto il giornalista esperto di gossip, Gabriele Parpiglia, commenta via social su X la rottura accertata di Geolier e Valeria D’Agostino:

“Finisce UFFICIALMENTE COME avevo anticipato la storia d’amore tra #Geolier e la sua storica fidanzata Valeria. I due ci hanno riprovato dopo la rottura che avevo raccontato un mese fa – é il retroscena nel gossip la visto da Gabriele Parapiglia -. Adesso entrambi camminano per strade diverse. Via foto social, stop a tutto. Rottura brusca molto”.

