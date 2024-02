Geolier si ‘vendica’ dei fischi a Sanremo 2024 e si rivolge ai fan/ “Adesso fischiamo noi”, è polemica!

Geolier, la reazione ai fischi di Sanremo suscita polemiche

Geolier è arrivato secondo a Sanremo 2024 con il suo pezzo in napoletano che aveva da subito suscitato diverse polemiche. Il cantante campano ha ricevuto fischi dal pubblico e dalla sala stampa quando ha vinto la serata delle cover, vittoria che ha creato un fortissimo dissenso.

La reazione dell’artista in conferenza stampa è stata pacata e diplomatica: “Io mi sono semplicemente esibito, non mi sembra di aver rubato che è veramente una brutta parola…“. Una volta tornato a Napoli, però, l’artista ha avuto un atteggiamento molto diverso da quello precedente. Sul web è divenuto virale il video che mostra il cantante mentre si rivolge ai fan e dice: “Visto che hanno fischiato, ora fischiamo noi“. Il web si è rivoltato contro di lui con commenti quali: “Si dimostra per ciò che è in realtà” che sottolineano la dissonanza con il comportamento pacata avuto dopo il Festival.

L’artista campano e la reazione dopo il Festival di Sanremo 2024

Emanuele Palumbo, in arte Geolier, è arrivato secondo a Sanremo 2024 ma di questa 74esima edizione è stato anche vincitore della serata dedicata alle cover. Il suo trionfo, però, ha creato diverse polemiche sia da parte del pubblico, che si è alzato e andato via, sia da parte della stampa che ha sollevato dubbi e contestazioni sulle votazioni.

Nonostante questo, il cantante ha cercato di prendere gli aspetti positivi di questa esperienza: “Avrebbero fischiato a chiunque si fosse trovato al primo posto. Me li sono presi io per tutti, ma non era un accanimento su di me” ha dichiarato in conferenza stampa. L’artista come prima reazione dopo la fine del Festival ha, infatti, pubblicato un selfie sorridente per allontanare da sé ogni nube di critica.

