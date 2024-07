Il cantante e quasi vincitore di Sanremo 2024 Geolier ha detto la sua su quanto successo a Scampia dopo il crollo della Vela Celeste, un ballatoio ceduto all’improvviso che ha causato ben 3 morti e 12 persone ferite. Una tragedia che il cantante si è sentito di commentare sui social, pubblicando un doloroso post in cui si vede una donna ferita, accompagnato da una didascalia che dice: “Siamo cinematografici ma abbandonati. Senza più lacrime,cosi non si può.”. Chiaramente, sui social si è vista una pioggia di commenti di sostegno nei confronti del cantante e delle persone colpite dal terribile dramma del quartiere napoletano.

Parallelamente, anche la famosa Dj di Napoli Deborah De Luca ha condiviso la stessa foto di Geolier nel post, raccontando di sentire un forte dolore dato che è nata proprio lì di fronte e spesso ha suonato alle Vele di Scampia per lavoro. Oltretutto, la Dj ha poi invitato il suo pubblico all’azione, chiedendo aiuto per ricostruire quello che è crollato ma anche per migliorare la vita di chi abita quei palazzi donando un contributo economico. “Non sono a Napoli ma torno domani, e vado diretta a portare la mia parte in denaro e beni di prima necessità”, scrive sempre sui social, sollecitando i fan a non limitarsi ad una stretta di mano, bensì ad un’azione più concreta dopo il terribile crollo a Scampia.

Crollo Scampia: arriva anche il messaggio di Gigi D’Alessio

Intanto alle Vele di Scampia continuano i disagi ora triplicati dato il crollo e i 300 sfollati che si trovano senza casa. Ben sette minori sono feriti dopo il cedimento del ballatoio e due bambine stanno lottando tra la vita e la morte. Nelle ultime ore i vigili del fuoco hanno continuato a scavare tra le macerie, ma sembra che sia stata completata l’evacuazione di tutti i piani superiori, con 800 residenti sgomberati e inviati in strutture sicure.

Geolier, allo stesso tempo, si sta mobilitando in prima linea insieme alla Dj Deborah per sensibilizzare il più possibile i fan ad agire. Per quanto riguarda gli altri cantanti partenopei, alcuni come Gigi D’Alessio si sono limitati ad esprimere vicinanza alle persone rimaste senza i propri cari. Il cantante ha pubblicato un messaggio scrivendo di avere il cuore rivolto alle vittime e a tutti gli sfollati che si trovano senza una dimora dopo il crollo.