Geolier, web in tilt per il duetto con Gigi D’Alessio a Gigi uno come te/ “Il nostro rapporto finto? Per me…”

Geolier e Gigi D’Alessio, un sodalizio che emoziona al Gigi uno come te

Gigi D’Alessio accende l’evento di Napoli più atteso a Piazza del Plebiscito con il primo appuntamento sold-out e trend topic sui social del Gigi uno come te, lo show che tra gli ospiti speciali vede grande protagonista il suo fan numero uno, Geolier. Si tratta del giovane del record di album più venduto nella classifica FIMI/Gfk 2023 con Il coraggio dei bambini , che ha ammesso sin dagli esordi di essersi ispirato all’idolo ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio. Una volta sopravvissuto al limes del quartiere di Secondigliano di Napoli, é giunto al record nazionale per poi segnare il debutto a Sanremo 2024 da outsider con il tormentone I’ p’ me tu p’ te, aggiudicandosi, con Gigi D’Alessio, Gué e Luché, la vittoria della gara cover sanremese.

Gigi D'Alessio a Domenica In: "Ecco perché non condurrei mai Sanremo"/ "Papà per la 6a volta e svela sesso"

Complice l’uscita del nuovo album Dio lo sa e le ottime opinioni finora ottenute, Geolier contribuisce al grande successo del Gigi uno come te che sin dalla prima data si preannuncia della portata sold out di almeno 100mila spettatori con un live event ricco di celebri ospiti, tra gli altri anche icone femminili come Elodie e Annalisa e per un appuntamento atteso per il 13 giugno sulle reti Rai.

Gigi D'Alessio spiazza a Domenica In: "Mia figlia Ilaria incinta? Non sapevo fosse fidanzata"/ "Reso nonno"

La risposta di Geolier alle illazioni sul rapporto con Gigi D’Alessio

C’è però chi, tra gli utenti scettici nel web, sostiene che Geolier e Gigi D’Alessio, reduci dal rilascio del duetto papabile hit dell’estate 2024 Senza tuccà – brano contenuto nell’album Fra del maestro – giochino in realtà il ruolo di allievo e maestro in favore di visibilità mediatica e successo. Questo facendo leva sui sentimenti dei fan per il loro sodalizio. Ma intervistato a Radio Marte Geolier zittisce le malelingue, e sul rapporto con Gigi D’Alessio garantisce che i due hanno contatti particolarmente complici, in primis telefonici: “Io nella rubrica del mio telefono ho segnato il nome di Gigi D’Alessio come ‘psicologo vita’. Lui mi dice come devo comportarmi e cosa fare. Mi aiuta sempre”. I leoni da tastiera sono così zittiti.

Carmela Barbato e Anna Tatangelo, ex moglie e ex compagna Gigi D'Alessio/ "Credevamo nella famiglia"

"L'emozione continua" è il titolo del tour estivo di Gigi d'Alessio, partito ieri da Napoli con la prima di otto date. Su palco Elodie, Geolier, Annalisa, Fiorella Mannoia e tanti altri pic.twitter.com/tZWS41KyNY — Tg3 (@Tg3web) June 9, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA