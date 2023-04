George Ciupilan: “Ginevra Lamborghini? Mi piace ma non c’è nulla per adesso”/ “Nikita? Dopo il GF Vip…”

George Ciupilan e Ginevra Lamborghini stanno insieme dopo il GF Vip? Lui spiega come stanno le cose

George Ciupilan è stato il protagonista di un’intervista a The Pipol, durante la quale ha tenuto a chiarire le voci di un presunto flirt dopo il Grande Fratello Vip tra lui e Ginevra Lamborghini. George non ha negato un interesse per la gieffina ma ha negato ci sia oggi con lei una storia d’amore. “Dentro la Casa abbiamo sempre avuto feeling. Ho sempre chiacchierato con lei. Poi se siamo stati tutto il tempo uniti, ti dico di no. Anche quando ci siamo visti fuori è stata una ragazza che ho sentito, abbiamo chiacchierato e tutto. Ovviamente in termini d’amicizia.” ha spiegato George.

Ginevra Lamborghini e George Ciupilan stanno insieme?/ La reunion è sospetta

Ciupilan continua, rivelando che non c’è stato alcun bacio con Ginevra: “Io ho sempre detto che è una ragazza molto carina, molto estroversa e anche molto empatica. – tuttavia – […] ti dico che non c’è nulla per adesso. Io ho sempre detto che Ginevra è una bella ragazza, mi ha comunque sempre interessato. Ma l’interesse che hai per una persona non vuol dire che c’è qualcosa sotto o c’è stato. L’interesse è che ci passi del tempo insieme e ti fa piacere.”

George Ciupilan, il sostegno per Nikita: "Brava, resisti"/ Su Tavassi: "Evito di..."

George Ciupilan: “Ecco cos’è accaduto con Nikita dopo il GF Vip”

Molti telespettatori si sono tuttavia chiesti se, una volta fuori dal GF Vip, sia continuata l’amicizia nata tra George e Nikita Pelizon. Ciupilan ha dichiarato: “Anche con Nikita c’è un bellissimo rapporto. Ci chiacchiero molto spesso. Ci siamo visti l’altro giorno tutti insieme. Mi fa piacere passare del tempo con loro. Con Nikita abbiamo chiarito, erano delle piccolezze, abbiamo frainteso. C’è stata una super incomprensione.” Infine ha aggiunto: “Io ero frastornato, lei anche appena uscita. Ci siamo visti, ci siamo chiariti. Le voglio bene e penso che la cosa sia anche da parte sua. Se speravo vincesse? Sì!”

LEGGI ANCHE:

GF Vip, George Ciupilan "a Oriana è sempre piaciuto Onestini"/ "L'aveva sempre detto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA