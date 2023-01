George Ciupilan prende le distanze da Nikita Pelizon/ Colpa di Antonella?

Nikita Pelizon e George Ciupilan: amicizia al capolinea?

Nikita Pelizon e George Ciupilan hanno avuto un confronto dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2022 di lunedì 2 gennaio. Dopo essersi avvicinati molto all’inizio dell’avventura dentro la casa, passando molto tempo a parlare e ridere insieme, nell’ultimo periodo il rapporto tra i due sembra essersi raffreddato. George ha ammesso di trovarsi in una situazione scomoda, essendo amico sia della ragazza che di Luca Onestini: “Per me, te e Luca, siete entrambe due persone con cui ho passato la maggior parte del tempo qui dentro. A me dispiace che voi due discutiate, siete due persone con cui ho un bel rapporto. Dall’altra parte sono in una situazione in cui dico… uhm…”. Nikita lo ha tranquillizzato, non ha mai presto che lui la difendesse durante i loro scontri. Ma sembra che il problema sia un altro: il recente avvicinamento di Nikita ad Antonella Fiordelisi.

George Ciupilan: dubbi sull’avvicinamento tra Nikita e Antonella

“Io non capivo solamente perché ultimamente parliamo molto meno, tuto qua. Credo di averti spiegato perché ci sia stato questo avvicinamento. Ho dubitato di lei”, ha detto Nikita Pelizon. Ma il loro avvicinamento ha fatto nascere dei dubbi in George Ciupilan: “Io ti ho detto che non è per quella cosa lì, è per un’altra cosa che tu mi hai detto. Te lo ricordi? Se me l’hai spiegato è perché sai. O capisci a cosa mi riferisco perché altrimenti non arriva nessun concetto del genere. Non arriveresti a dirmi una cosa del genere”. Sembra quindi che in passato Nikita gli abbia detto qualcosa su uno dei vip e ora non capisce questo suo avvicinamento a quel qualcuno, quindi ad Antonella. I due amici troveranno il modo di chiarire e di ritrovare la sintonia di un tempo?

George entrando nella sua prima dinamica? 👁️👄👁️ A Nikita che gli chiede perché il loro rapporto si sia un po’ raffreddato, risponde che lei gli ha detto qualcosa su qualcuno e ora non capisce questo suo avvicinamento a quel qualcuno (Antonella)#GFvippic.twitter.com/Kg8U8NYUs5 — Paola. (@Iperborea_) January 3, 2023

