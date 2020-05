George Floyd: Minneapolis brucia/ Trump: “Torni la calma o inizieremo a sparare”

Pubblicità

Continua la guerriglia a Minneapolis, città che è stata messa a ferro e a fuoco nelle ultime ore dopo l’uccisione dell’afroamericano George Floyd, da parte dell’agente di polizia Derek Chauvin. I manifestanti hanno esternato la propria rabbia nei confronti del commissariato locale che è stato dato alle fiamme. Per resistere agli scontri le autorità sono state costrette a chiamare la guardia nazionale, mobilitando almeno 500 uomini, ma come scrive Repubblica, la situazione è tutt’altro che sotto controllo. Gli agenti del distretto di polizia avevano eretto una recinzione attorno alla loro sede, ma è stata abbattuta dalla folla che ha poi saccheggiato e incendiato l’edificio, mentre i poliziotti si mettevano al riparo. La rabbia del movimento avanza al grido “No Justice, No Peace”, visto che i quattro poliziotti responsabili della morte del 46enne Floyd, sono stati immediatamente licenziati ma non arrestati, e sono ancora a piede libero.

Pubblicità

GEORGE FLOYD UCCISO, MINNEAPOLIS BRUCIA. TWITTER RICHIAMA ALL’ORDINE TRUMP

Sulla questione è intervenuto anche il presidente Donald Trump, che ha pubblicato un tweet rovente nei confronti dell’amministrazione locale di Minneapolis: “Meglio che riporti al più presto la calma – le parole del tycoon – o farò intervenire l’esercito. Se iniziano i saccheggi noi dobbiamo iniziare a sparare“. Di certo non il miglior modo per riportare la situazione alla normalità, e lo sa bene anche lo stesso social network, che ha dovuto segnalare il cinguettio del commander in chief: “Questo tweet ha violato le regole di Twitter sulla esaltazione della violenza. Tuttavia, Twitter ha stabilito che potrebbe essere di interesse pubblico che il tweet rimanga accessibile”. Nel frattempo si stanno moltiplicando gli episodi di emulazione, e dopo Minneapolis le proteste si sono estese anche alle città di Los Angeles, New York e infine a Louisville dove, pochi giorni fa, un’infermiera afroamericana era stata uccisa dalla polizia che aveva fatto irruzione nel suo appartamento per errore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA