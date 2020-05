Mentana Vs Chef Rubio: “L’odio gli ha dato alla testa”/ Scontro sul caso George Floyd

Pubblicità

Il caso di George Floyd, il 46enne di colore aggredito da un agente della polizia di Minneapolis, ha scosso il mondo. L’uomo è stato fermato per presunta contraffazione, poi successivamente braccato con forza e, infine, è morto soffocato. Un episodio che ha scatenato l’indignazione di tantissimi e anche lo scontro tra alcuni volti noti. È quanto ad esempio accaduto tra il giornalista Enrico Mentana e Chef Rubio. I due sono ben noti per esprimere sempre con chiarezza e senza peli sulla lingua il proprio pensiero, tanto che non è la prima volta che fanno discutere per le loro dichiarazioni pubbliche. Stavolta una frase di Mentana è stata ripresa da Rubio che lo ha poi ammonito proprio attraverso i canali social. “Periodicamente l’America si riscopre esposta al morbo dell’odio interetnico” è la frase del giornalista che ha scatenato la replica dello chef. “Pensavo fosse razzismo, invece era odio interetnico”, ha scritto Rubio con sarcasmo.

Chef Rubio replica ad Enrico Mentana: “Due volte che mi stuzzichi e t’azzitto”

È seguita l’ulteriore replica su Instagram di Mentana: “Qualcuno spieghi a costui che sono la stessa cosa. L’odio gli ha dato alla testa”. Ma il botta e risposta si è acceso ulteriormente. Chef Rubio è tornato alla caricasu Twitter per avvalorare le sue parole, scrivendo: “Ma poi caro #TonyMentana, so du’ vorte che me stuzzichi e du’ vorte che t’azzitto, accanna che non so un webete ( Hahaah ancora rido ). Ma poi perché te rivolgi a me sempre in terza persona? Ah, ricerchi la òla dei tifosi. Me poi pure risponne, mica me te magno #savethedialect”. E ancora “Comunque non è difficile scrivere la parola razzismo: raaaa zzzzzis mo. Riproviamo: raaaa zzzzzis mo. Bene, ci vediamo alla prossima puntata in cui proveremo a scrivere la parola Palestina, con la quale avete ancora tanti problemi. Studiate che non voglio rimandarvi a Settembre”. Lo scontro, insomma, si accende e si prepara a regalare ulteriori round.





