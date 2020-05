George Floyd muore bloccato a terra da poliziotti/ Video: afroamericani in protesta

Pubblicità

Quattro agenti della polizia di Minneapolis sono stati licenziati a causa del loro coinvolgimento nella morte di George Floyd, un uomo di colore, che era stato bloccato a terra con un ginocchio e si lamentava di non riuscire a respirare. L’FBI sta indagando sull’episodio, che ha suscitato sdegno anche a causa di un video diffuso sui social media. La morte di George Floyd, 46 anni, ha attirato centinaia di persone nelle strade di Minneapolis martedì.

I manifestanti avevano cartelli con la scritta “Non riesco a respirare” e cantavano insieme, vicino al luogo del fatto, avvenuto lunedì. Più tardi, la polizia ha tentato di disperdere la folla fuori dal 3° distretto di Minneapolis. Un portavoce della polizia di Minneapolis ieri ha reso noto il licenziamento dei quattro agenti, disposto dal capo della polizia Medaria Arredondo con il sostegno del sindaco Jacob Frey.

I poliziotti erano intervenuti lunedì sera su segnalazione di una contraffazione: il sospettato George Floyd era seduto in macchina e avrebbe fatto resistenza. Gli agenti hanno ammanettato l’uomo, che “sembrava soffrire di problemi medici”, secondo la polizia ed è morto in ospedale poco dopo. Il sindaco Jacob Frey ha affermato che la tecnica utilizzata per bloccare la testa di George Floyd a terra è contraria alle norme di dipartimento. Dopo avere supplicato l’ufficiale che gli premeva un ginocchio dietro la nuca, nel video si vede Floyd che smette di muoversi, con gli occhi chiusi e la testa al suolo.

GEORGE FLOYD MORTO A MINNEAPOLIS: POLIZIOTTI LICENZIATI

Nella conferenza stampa indetta dal sindaco Jacob Frey, il primo cittadino di Minneapolis ha spiegato: “La tecnica utilizzata non è consentita; non è una tecnica su cui i nostri ufficiali vengono addestrati. Il nostro capo (della polizia, ndR) è stato molto chiaro. Non c’è motivo di applicare quel tipo di pressione con un ginocchio al collo di qualcuno”.

Il video non mostra invece la fase in cui l’uomo avrebbe opposto resistenza all’arresto. “Per favore, non riesco a respirare“, disse George Floyd fino a quando ne ha avuto le forze, frase che è diventata la ‘parola d’ordine’ delle proteste successive alla sua morte. L’avvocato per i diritti civili Benjamin Crump ha identificato l’uomo e ha affermato di rappresentarne la famiglia: “Abbiamo tutti visto l’orrenda morte di George Floyd in video mentre i testimoni imploravano l’ufficiale di polizia di portarlo in macchina e lasciargli il collo. Questo uso abusivo, eccessivo e disumano della forza è costato la vita a un uomo che è stato detenuto dalla polizia per essere interrogato su un’accusa non violenta”.

La causa e le modalità della morte di Floyd sono oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine locali, statali e federali. Il senatore del Minnesota Amy Klobuchar via Twitter ha definito l’incidente “l’ennesimo orribile e sconvolgente esempio” della morte di un uomo afroamericano. Il sindaco Frey, facendo le condoglianze alla famiglia, ha parlato di gesto insensato: “Quando senti qualcuno che chiede aiuto, dovresti aiutarlo“.





