George Romero, Roundtable produrrà il film postumo/ Sarà intitolato “Twilight of the Dead”

Sono trascorsi sei anni dalla morte di George Romero, maestro del genere horror. L’autore di film di culto come “La notte dei morti viventi” vivrà ancora in qualche modo grazie al suo film postumo: la società di produzione Roundtable Entertainment ha annunciato di voler finanziare il progetto avviato e lasciato incompiuto dal cineasta.

Come riportato da Sky Tg24, il film sarà intitolato “Twilight of the Dead” e la sceneggiatura è firmata da Paolo Zelati, Joe Knetter e Robert Lucas. Ricordiamo che la pellicola è basata su un trattamento originale che George Romero stava scrivendo a quattro mani con il già citato Paolo Zelati.

Roundtable produrrà il film postumo di George Romero

Le prime basi per la realizzazione del film sono state poste, ora è partita la caccia al regista. Sarà sicuramente un compito arduo – misurarsi con George Romero non è cosa di tutti i giorni – ma la vedova Suzanne Romero avrebbe già iniziato i colloqui per la selezione e il casting sarebbe dovuto iniziare prima dello sciopero degli attori a Hollywood. Ma c’è comunque fiducia di poter iniziare le riprese entro la fine dell’anno: da questo punto di vista, la location sarà Porto Rico.

“Sono contenta di unire le forze a Roundtable per portare sullo schermo l’inquietante evoluzione dell’universo di Romero. Rountable mi ha impressionato per il suo amore profondo e di vecchia data per il lavoro di George. Credo che abbiano la visione necessaria a produrre la migliore versione possibile di questo film che onori l’eredità di Romero. Non vedo l’ora che inizino le riprese!”, le parole di Suzanne Romero. Anche Roundtable ha preso la parola: “Siamo eccitati all’idea di poter lavorare accanto a Suzanne, Paolo e Stephani per portare l’ultimo capitolo di questa epica serie. È il finale perfetto di una delle più grandi saghe horror di tutti i tempi, con un messaggio potente e appropriato su come l’umanità sia continuamente la causa della sua stessa distruzione. Dentro la comunità artistica c’è una gran voglia di essere coinvolti nel progetto e prenderemo a breve decisioni in merito”, le parole di John Baldecchi, capo degli sceneggiatori di Roundtable.

