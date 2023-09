GEORGE & TAMMY/ Nella fiction Usa sui miti del country l’inno di una nazione intera

L’America più profonda – non solo il grande pubblico della musica country – si è identificata sempre con la storia di “coppie famose”, come fu quella, di breve durata ma assai tormentata, tra Tammy Wynette e George Jones. Per questo motivo la visione della miniserie George & Tammy ha avuto significati diversi: per noi europei, grazie ad essa, abbiamo potuto scoprire le mille facce di questo rapporto profondo, che lega uno specifico tipo di musica alla dimensione più popolare dell’America rurale; per gli americani invece George & Tammy ha significato qualcosa di più, si è rivelata come l’inno, la colonna sonora, di una nazione intera.

Quando Tammy – una giovane cantante ancora sconosciuta – riesce ad ottenere una piccola parte nell’atteso concerto di Nashville del 1969, George Jones è già una star affermata. Per la sua musica, la sua voce inconfondibile, ma anche per i suoi eccessi. Primo fra tutti l’uso smodato di alcol. L’incontro con Tammy cambia però la vita di George, lui se ne innamora subito perdutamente e lei lo spinge a diventare una persona migliore.

Tammy al contrario ama da sempre George, da molto prima che lo incontrasse. La sua musica l’ha aiutata nei momenti difficili della sua vita, conosce ogni sua canzone, parola per parola. È il suo mito, il suo eroe. E non ha dubbi quando le chiede di seguirlo. Per George Tammy è la vita che vorrebbe vivere, ma che sa di non meritare. Così diversi tra loro, la coppia interpreta alla perfezione le due anime del Paese, lui l’uomo a cui si perdona ogni cosa, lei la donna che regge ogni peso della relazione.

I 6 episodi ripercorrono la vita dei nostri protagonisti dal momento del loro primo incontro agli ultimi anni di vita di Tammy, morta giovane a 55 anni nel 1998, per un arresto cardiaco ma soprattutto a causa di un eccessivo uso di antidolorifici. Nonostante la vita disordinata, l’alcolismo e l’uso massiccio di droghe, George vivrà molto più a lungo, spegnendosi nel 2013 a 82 anni.

Creata da Abe Sylvia per la Paramount – che continua a puntare su produzioni che vogliono contribuire a ricostruire l’identità culturale del Paese – George & Tammy è stata scritta anche grazie alla collaborazione di Georgette Jones, la loro unica figlia. La biografia dei due importanti cantanti della storia della musica country ha raccolto critiche eccellenti e un vasto successo di pubblico. La serie tv e i due protagonisti (miglior attore e miglior attrice in una miniserie) sono candidati ai prossimi Emmy.

Michael Shannon (due candidature agli Oscar con Revolutionary Road e Animali Notturni) veste magistralmente i panni di George, reinterpretando con efficacia il suo repertorio di grandi successi. Ma il punto di forza è senza alcun dubbio la parte che svolge Jessica Chastain (premio Oscar per Gli occhi di Tammy Faye, oltre a due candidature per The Help e Zero Dark Thirty) nel ruolo di Tammy Wynette. Donna combattiva e resistente, amante dolce e protettiva, lavoratrice e madre premurosa, Tammy segnerà un’epoca con le sue canzoni più famose come Stand By Your Man, D-I-V-O-R-C-E e Run, Woman, Run.

