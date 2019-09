Georgette Polizzi e Davide Tresse, foto matrimonio/ “Ora sogno di diventare mamma”

Georgette Polizzi e Davide Tresse si sono sposati e Spy ha pubblicato le foto esclusive del matrimonio nel numero in edicola da domani. Si tratta della prima coppia di Temptation Island che convola a nozze. «La trasmissione di Maria De Filippi, che ringrazio, ha reso più forte il nostro amore», ha detto a tal proposito la giovane sposa. Le nozze, a cui hanno partecipato alcuni dei volti più popolari del mondo dei reality e dei social, hanno un significato ancor più speciale per Georgette, a causa della sua malattia. «Ho vissuto il dramma della sedia a rotelle, della sclerosi che ha messo a dura prova il mio corpo (e con cui dovrò convivere tutta la vita) e la perdita dei miei genitori, ma grazie all’amore per Davide sono ancora in piedi». Ora che Georgette Polizzi e Davide Tresse sono sposati, possono coltivare un altro progetto di vita. La designer ha confessato il suo sogno: «Adesso il mio sogno è diventare mamma».

GEORGETTE POLIZZI E DAVIDE TRESSE, DA TEMPTATION ISLAND AL MATRIMONIO

Georgette Polizzi e Davide Tresse si sono sposati il 15 settembre scorso. Li abbiamo conosciuti nel 2016 con Temptation Island, a tre anni di distanza hanno suggellato il proprio amore. I due hanno condiviso tutto sui social, dai momenti prima del matrimonio fino alla festa che si è tenuta subito dopo la cerimonia. E Spy pubblicherà le foto esclusive scattate il giorno delle nozze, oltre che le parole dei due sposi. Loro rappresentano la prima coppia che si è sposata dopo aver attraverso il duro viaggio all’interno dei sentimenti con il reality di Canale 5. E non è stato facile per nessuno dei due. L’amore li tiene stretti l’uno all’altra, così è stato nel periodo difficile che Georgette Polizzi ha dovuto attraversare a causa della sclerosi, per la quale era anche finita in sedia a rotelle. In quei momenti duri Davide Tresse c’è sempre stato, dimostrandole che può contare su di lei. E col matrimonio ha la certezza che sarà per sempre.

