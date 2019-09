Georgette Polizzi e Davide Tresse si sono sposati/ “Dalla sclerosi alla rinascita”

Georgette Polizzi e Davide Tresse si sono sposati. Una cerimonia romantica e sentita non come una qualsiasi perché la bella influencer è arrivata all’altare al fianco dell’uomo che la amata e sostenuta sopra ogni cosa anche contro la malattia che l’ha assalita all’improvviso, la sclerosi multipla. I due hanno combattuto fianco a fianco anche se lei, nel momento peggiore, aveva deciso di lasciarlo libero di andare via, di lasciarla e farsi una vita lontano dalla difficoltà e dal dolore della malattia, ma lui ha detto no rimanendo con lei e chiedendole la mano. I due si sono finalmente sposati ieri, il 15 settembre, coronando il loro sogno d’amore che, in questi anni, è andato avanti nonostante le difficoltà. La stessa Georgette Polizzi ha scritto a poche ore dalla cerimonia sui social: “Ho passato la notte praticamente in bianco. Mi sono girata e rigirata nel letto… Sono stata avvolta in un mix di emozioni e sensazioni… Il cuore ha battuto forte tutta la notte. Quindi se oggi sarò uno straccio perdonatemi, ma ho passato la notte più bella della mia vita, immaginando la mia vita al suo fianco”.

GEORGETTE E DAVIDE SI SONO SPOSATI IERI

Tutto è andato liscio. Georgette Polizzi e Davide Tresse si sono detti di sì ieri pomeriggio alla presenza di amici e parenti ma anche di uno dei loro più accaniti sostenitori, Gabriele Parpiglia, che ha poi pubblicato una serie di foto sui social immortalando il momento del sì e la commozione dell’influencer. Con la sua forza e la sua caparbietà, Georgette è riuscita ad arrivare all’altare senza carrozzina proprio come sognava e come aveva promesso ai suoi fan che, seppur lontani, hanno condiviso con lei questo momento. A quanto pare le nozze saranno in esclusiva su Chi nel prossimo numero e anche gli invitati non hanno rivelato molto se non il fatto che si è tanto ballato (anche dopo la funzione), cantato e la sposa ha cambiato l’abito per il taglio della torta. Il resto lo scopriremo sul settimanale di Alfonso Signorini.

