Georgette Polizzi/ “Il giorno del matrimonio è stato un giorno bellissimo”

Georgette Polizzi e Temptation Island: “Vivevo un amore quasi perfetto”

Georgette Polizzi ospite di Seconda Vita di Gabriele Parpiglia si racconta a cuore aperto e rivela: “bisogna trovare la forza di cadere e rialzarsi”. Proprio così, la ex concorrente di Temptation Island intervistata da sologossip.it ha raccontato cosa l’ha spinta a partecipare al reality dei sentimenti di Canale 5: “vivevo un amore quasi perfetto, poi, ad un certo punto, si è trasformato in qualcosa di diverso, Davide mi ha data per scontata. E allora, mi sono detta ‘ti metto alla prova e ti porto a Temptation Island‘. Ho sentito mancanza di attenzioni, e ho scelto di intraprendere questo percorso. E’ stato abbastanza tosto. Solo chi aveva gli occhi per capire, ha compreso, chi l’ha guardato in maniera superficiale non ha capito cosa abbiamo provato e vissuto”.

Nonostante Temptation Island, Georgette alla fine ha sposato il suo Davide: “il giorno del matrimonio è stato un giorno bellissimo, strepitoso. Per me è stata una rivincita, il fatto di essere lì, di camminare sulle mie gambe. C’era lui, le persone intorno… è stato il giorno più bello della mia vita. E’ stata una celebrazione così profonda che mi ha portato a piangere sempre”.

Georgette Polizzi e la nascita del suo brand di moda: “è stato un lungo percorso”

La vita di Georgette Polizzi è stata poi scossa dall’arrivo della malattia. La influencer si ammala di sclerosi multipla, un percorso complesso e difficile che ha deciso di condividere anche sui social per infondere coraggio ai tantissimi malati. Nessun desiderio di celebrità, ma solo quello di far capire che anche le persone che vivono una vita apparentemente perfetta possono cadere. “Bisogna trovare la forza di cadere, ma anche di rialzarsi, sempre. Non mi sono mostrata nei momenti peggiori della malattia, io non ero psicologicamente pronta a farmi vedere, ed erano immagini tanto forti” – ha detto la Polizzi che ha poi rivelato – “non avevo la forza di mantenere il telefono. Ho deciso di iniziare nel momento in cui ho visto che potevo farcela, quando ho iniziato a muovere i primi passi, per far vedere alle persone che si può fare, basta volerlo. Ho voluto lanciare un messaggio deciso”.

Per fortuna tutto è andato per il meglio ed oggi convive con malattia di cui ha parlato anche in un libro autobiografico. Non solo, la ex concorrente di Temptation ha deciso di lanciarsi anche nella moda creando il suo brand: “è stato un lungo percorso, di quasi dieci anni. Impegnativo, fatto di cadute, di fregature. Ma oggi ho un’azienda, con sempre progetti nuovi in vista, con la creazione di tante cose belle. Il lavoro è famiglia. Se penso da dove sono partita, mi vengono i brividi. Non mi aspettavo assolutamente di poter toccare un tale successo, e ad oggi sono molto felice”.











