Georgette Polizzi/ “Temptation Island? Nessuno come me e Davide Tresse, però Ciavy..”

Ospite di Francesco Fredella nell’ultimo appuntamento settimanale con il digital space di RTL 102.5 su Viaradio Autostrade per l’Italia, Georgette Polizzi ha detto la sua su quanto accaduto nella puntata di Temptation Island andata in onda ieri, 9 luglio, su Canale 5. Lei, che quest’avventura l’ha vissuta in prima persona al fianco di Davide Tresse, oggi suo marito, ammette che “Quest’anno la vedo dura! Ci sono delle grandi mancanze di rispetto”. Le storie in gioco in questa edizione sono molto diverse tra loro eppure, secondo Georgette, nessuna che possa assomigliare alla sua: “Sono tutti molto forti, c’è tanto però sinceramente non vedo nessuno che ha la nostra storia. – ha ammesso la stilista, per poi sottolineare – Direi che non ci sono nostri eredi… forse la storia di Ciavy ma lui non ha niente a che vedere con Tresse”.

Georgette Polizzi svela la sua coppia preferita e quella meno amata di Temptation Island 2020

Ma qual è la coppia che più l’ha colpita in questa nuova edizione di Temptation Island? Georgette ammette: “Mi piace molto la leggerezza di Antonella Elia, li vedo leggeri. Tutto il resto lo vedo un po’ troppo, un po’ esagerati. Lei è strepitosa, alla fine tutti facciamo pipì in acqua lei però lo dice”. C’è però anche qualcuno che proprio non le piace: “La coppia che proprio non mi piace è quella in cui lei sta facendo di tutto perché vuole un figlio da lui (Anna e Andrea, ndr)… un po’ troppo!” Un pronostico, infine, anche sulla prima coppia che ha abbandonato il programma (insieme) quest’anno: “Alessandro e Sofia? Secondo me dureranno… anche se quando uno dice così alla fine non durano!” ha infine ironizzato la Polizzi.



