Georgette Polizzi pubblica ecografia della figlia Sole/ Foto Instagram: “Ha sorriso!”

Georgette Polizzi ha pubblicato il video dell’ecografia della figlia. L’ex concorrente di Temptation Island e il marito Davide Tresse aspettano una bambina che si chiamerà Sole e che nascerà a marzo. Georgette non trattiene l’emozione e, a corredo del video, scrive: “Ieri sera sono riuscita a vederla con l’ecografia 3D durante la visita e con la voce rotta dall’emozione non riuscivo a smettere di dire quanto è bella! Sole fortunatamente sta benissimo, cresce a vista d’occhio e ieri ci ha pure fatto un sorriso! È incredibile pensare che tra poche settimane sarà tra le nostre braccia, potremo finalmente toccare il nostro sogno”.

Georgette ha aggiunto che il primo dettaglio che non è passato inosservato sono state le labbra della piccola e ha rivelato: “Ho passato tutta la serata di ieri a studiarla, a guardare e riguardare video e foto dell’ecografia scoprendo ogni volta un dettaglio nuovo del suo visino. La prima cosa che ho notato sono state le sue labbra! Pensavo le avesse prese da me… e invece ha il becchetto del Momo! Le stesse labbra che per anni ho amato alla follia…e che ora ha anche la nostra bambina! Guardate il momo da piccolo quanto le somiglia. Che spettacolo la vita”. Nel video, si sente in sottofondo Georgette Polizzi che commenta le immagini che appaiono sullo schermo: “È tutta mio marito”. Infatti, Georgette ha poi aggiunto delle foto che ritraggono il marito, a dimostrazione che la somiglianza con la figlia che deve nascere è davvero incredibile.

Georgette Polizzi aveva raccontato più volte in passato che il suo più grande sogno era quello di diventare mamma, ma quello della maternità per lei è stato un percorso difficile. La Polizzi ha intrapreso infatti il percorso della fecondazione assistita e, pur essendo malata di sclerosi multipla, Georgette ha dichiarato che questa condizione non le ha impedito di crederci: “Una cosa voglio precisarla. La sclerosi multipla non causa impotenza, non impedisce di essere madre. Ciò che impedisce ad una coppia di avere un figlio è l’infertilità. In questo caso sono io, che da giovane ho subito un intervento. A 20 anni mi hanno rimosso le tube e quindi non avevo la possibilità di avere un figlio naturalmente”.

La giovane ha ammesso di non essersi persa d’animo e di aver deciso assieme al marito Davide di ricorrere alla scienza: “Ci siamo fatti aiutare dalla scienza e il risultato è questo. Sono troppo felice, nei prossimi giorni vi racconterò tutto. Non smettete mai di crederci, io non ho smesso mai un secondo di crederci. Io lo volevo e oggi è realtà”, ha rivelato la Polizzi. Oggi Georgette Polizzi e Davide Tresse sono al settimo cielo, anche se la stilista dovrà stare attenta alla sua dieta, poiché il suo ginecologo le ha detto di aver preso troppi chili.

