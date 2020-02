Georgina Rodriguez a Sanremo 2020/ Alloggia in un 3 stelle, ma il suo cachet…

Georgina Rodriguez a Sanremo 2020. La dolce metà del fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo sarà sul palco del 70° Festival della canzone italiana nella serata di oggi, giovedì 6 febbraio, portando una ventata di internazionalità al teatro “Ariston” e, inevitabilmente, di popolarità: insieme a Diletta Leotta, la musa dell’attaccante lusitano è senza dubbio una delle donne più desiderate dagli uomini di tutta Italia. Georgina Rodriguez, nel frattempo, ha già stupito tutti: stando a un’indiscrezione riferita da TgCom24.it, la donna alloggerebbe presso un albergo a 3 stelle ubicato a ridosso dell’“Ariston”. Proprio la posizione strategica della struttura ricettiva avrebbe rivestito un ruolo decisivo nella scelta finale della modella, anche se dà indubbiamente nell’occhio vedere la compagna di uno dei calciatori più celebri e pagati del mondo in un hotel che abbia meno di 4 stelle. A maggior ragione in virtù del suo cachet, attorno al quale sono fiorite alcune polemiche nei giorni scorsi per la cifra richiesta dalla Rodriguez, ritenuta spropositata e fuori mercato rispetto a quelle che percepiranno le sue colleghe.

GEORGINA RODRIGUEZ A SANREMO 2020: 140MILA EURO PER UNA SERATA SUL PALCO?

Georgina Rodriguez e le polemiche sul suo cachet a Sanremo 2020, dicevamo. Sì, perché stando a quanto scritto nelle scorse ore dal quotidiano “Il Messaggero”,la compagna di CR7 per essere sul palco dell’“Ariston” per una sola serata, quella odierna dedicata alle cover, avrebbe richiesto alla Rai un compenso che si attesta intorno ai 140mila euro. Un importo che pare giusto se rapportato al valore dei post Instagram della bella influencer (10mila euro), ma decisamente superiore a quanto riceveranno le altre muse di Amadeus (circa 20-25mila euro a serata). Secondo i beninformati, la Rodriguez avrebbe anche pensato di rinunciare al Festival e sarebbe stata a un passo dal dietrofront; evidentemente la sua presenza (confermata) testimonia l’avvenuto accordo con la Rai. Ricordiamo che, oltre a Georgina Rodriguez, in queste serate a Sanremo si stanno alternando accanto al direttore artistico bellezze del calibro di Diletta Leotta, Rula Jebreal, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu (conduttrice albanese), Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello e Mara Venier.

