Georgina Rodriguez, etichetta in vista al Festival di Venezia/ Gaffe all’arrivo…

Solo voglia di attirare l’attenzione o una gaffe colossale di cui si parlerà per sempre? Il dibattito è aperto è la protagonista è lei, la bella Georgina Rodriguez, compagna del noto Cristiano Ronaldo, che ieri si è presentata al Lido per la Mostra di Venezia con un tailler bianco catalizzando l’attenzione ma non solo per la sua bellezza. A quanto pare a caratterizzare il suo arrivo al Lido non sono state le sue forme o la sua perfetta abbronzatura, bensì la sua etichetta. Certo, non stiamo parlando di educazione, ma del cartellino del prezzo che pendeva dall’interno della sua giacca. A quanto pare la bella Georgina è uscita con il prezzo ancora ben attaccato ai vestiti e soprattutto alla costosa giacca e c’è già chi parla di una cosa studiata ad arte per attirare l’attenzione più di quella prevista.

GEORGINA RODRIGUEZ, GAFFE ALL’ARRIVO AL LIDO DI VENEZIA

Georgina Rodriguez è arrivata con l’etichetta ancora sulla giacca e il dettaglio non è sfuggito solo ai cattivi e i pettegoli da red carpet ma a tutti quelli che erano presenti o quelli che hanno visto poi il video del suo arrivo (che lei stessa ha posato su Instagram). L’etichetta è talmente vistosa che mentre lei volteggiava chiamata a destra e sinistra dai fotografi presenti al lido, non poteva non spuntare da sotto la giacca. Alla luce del fatto che per un evento del genere non ci si prepara da soli, in molti sono convinti che forse proprio il suo sponsor abbia deciso di lasciare il cartellino per una questione di “view”, sarà davvero così?



