Cristiano Ronaldo e Georgina si sono fidanzati?/ La foto della modella scatena il web

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono fidanzati? L’indiscrezione, o meglio la suggestione, arriva da una foto che la modella argentina ha pubblicato su Instagram: la coppia (la cui relazione dura da tre anni), lui sorridente e lei quasi statuaria nella sua posa, sta trascorrendo le vacanze sullo yacht del portoghese. CR7, con camicia e occhiali da vista, abbraccia Georgina che indossa un vestito rosso: a far pensare che possa esserci qualcosa di grosso in pentola, appunto un fidanzamento, è la didascalia che Georgina ha messo a corredo dell’immagine. Un semplice “YESSS”, ma che ovviamente nel linguaggio comune lascerebbe intendere che quella sia stata la risposta alla fatidica domanda; magari è anche un modo per riprendere la celeberrima esultanza di Cristiano, ma in questo caso si tratterebbe anche di un efficace doppio senso. Altre testate hanno riportato la presenza di un eventuale e ulteriore indizio nel fatto che l’anulare sinistro della modella sia nascosto: forse la posa non avrebbe comunque permesso di farlo vedere.

CRISTIANO RONALDO E GEORGINA RODRIGUEZ FIDANZATI?

A trascorrere la vacanza con la coppia ci sono anche Cristiano Junior, il primo figlio dell’attaccante della Juventus; i gemelli Eva e Mateo e Alana Martina, che ha 2 anni ed è la figlia che Ronaldo e Georgina hanno avuto insieme. Prima di Georgina, il bomber portoghese aveva vissuto delle relazioni con Rita Pereira, Cassandra Davies e Desiree Cordero; tuttavia la fidanzata storica è stata la modella russa Irina Shayk, che aveva un anno meno di CR7 (mentre Georgina, nata nel 1994, è più giovane di 9 anni) ed è stata la sua compagna tra il 2010 e il 2015, ovvero per circa metà del periodo che l’attaccante ha trascorso nel Real Madrid. In seguito, la Shaykh ha vissuto una relazione con l’attore Bradley Cooper avendo anche una figlia – che oggi ha 3 anni e mezzo; intanto però aspettiamo che arrivino eventuali conferme circa il fidanzamento ufficiale di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, dopo i tanti flirt veri o presunti del portoghese potrebbe essere arrivato il momento del matrimonio.

Visualizza questo post su Instagram YESSS 🌹 Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 22 Ago 2020 alle ore 1:37 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA