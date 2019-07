Geppo Show/ Ha perso contro Valentina Persia, oggi il riscatto? (La sai l’ultima)

Geppo Show ha tentato di fare il colpaccio durante la scorsa puntata di La sai l’ultima?, ma non è riuscito a battere Valentina Persia. I tre jolly del programma infatti si sono sfidati durante la quarta manche, in occasione di un regalo per l’ospite Pippo Franco. Su invito di Ezio Greggio, i tre comici hanno scelto altrettante barzellette che il noto artista e conduttore italiano ha raccontato durante i suoi molteplici interventi televisivi. Geppo ha preferito puntare tutto su una barzelletta sulla mancanza di comunicazione, raccontando come spesso il dialogo fra marito e moglie sia del tutto assente. Nella storiella, il marito si lamenta della presenza della zia della consorte, che dopo tanti anni di matrimonio continua a vivere nella casa dei due ex sposini. Solo grazie al confronto con la moglie scopre che in realtà la parente non appartiene a nessuna delle loro famiglie: una gag che si sarebbe potuta evitare se solo i due coniugi fossero riusciti a confrontarsi diversi anni prima. Clicca qui per rivedere il video di Geppo Show.

GEPPO SHOW A LA SAI L’ULTIMA?

Geppo Show ritornerà a La sai l’ultima? questa sera, venerdì 19 luglio 2019, e sarà al fianco di uno dei tre protagonisti in gara. Nella scorsa settimana lo abbiamo visto nella squadra gialla di Biagio Izzo, ma oggi ci sarà un cambiamento. In ogni appuntamento infatti i jolly cambiano partner e cercano di agevolare la vittoria dei capo squadra. Compito assolto al meglio durante la settimana scorsa, quando Izzo ha scelto di giocare il jolly già alla seconda manche e nonostante avesse già vinto il match grazie alla barzelletta vestita raccontata da Pino Dara sul tema Paradiso/Inferno. “Voglio di più”, sottolinea infatti il comico italiano prima di aprire le danze per il collega Geppo. Quest’ultimo sfrutta ampiamente i suoi tre minuti raccontando di un parroco e delle sue abitudini di alzare il gomito in occasione della festa patronale. A causa di qualche bicchiere di troppo, il prete finisce per invitare a ballare una donna bellissima vestita di rosso. Salvo poi scoprire che si tratta del Cardinale. Dato il tempo a disposizione, Geppo prosegue con una barzelletta su un rappresentante vittima di alcune improbabili vicissitudini in un albergo a due stelle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA