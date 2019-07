La sai l’ultima? Digital Edition/ Diretta e ospiti: Beppe Fiorello e Pippo Franco

Venerdì 12 luglio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con le risate e il divertimento in compagnia delle più belle barzellette della televisione italiana. Ezio Greggio, con la sua nota ironia, conduce la quarta puntata de La sai l’ultima? Digital Edition. A distanza di tanti anni dal debutto, La sai l’ultima è tornata in onda con un’edizione tutta nuova che, puntata dopo puntata, nonostante il caldo estivo, sta convincendo il pubblico italiano. La scorsa puntata, infatti, ha incollato davanti ai teleschermi 2.211.000 spettatori pari al 15.9% di share. Numeri importanti per una trasmissione che va in onda d’estate e che lasciano ben sperare per la prossima stagione.

Ospiti “La sai l’ultima? Digital Edition”

La grande novità della nuova edizione de La sai l’ultima? Digital Edition è la presenza, in ogni puntata, di ospiti che si mettono al servizio della trasmissione trasformadosi in barzellettieri. Nelle precedenti puntate, hanno sorpreso i telespettatori tantissimi vip come Enrico Montesano Iva Zanicchi, Gigi Proietti, Cristiano Malgioglio, Josè Altafini, Romina Power, Giancarlo Magalli ed Enrico Beruschi che hanno divertito tutti con e oro barzeette. Questa sera, invece, il compito spetterà a Beppe Fiorello, Pippo Franco che ha anche condotto lo show nelle scorse edizioni e al Divino Otelma.

“La sai l’ultima? Digital Edition”: la gara

Anche in questa puntata, le tre squadre capitanate da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) si sfidano a colpi di barzellette per eleggere il miglior barzellettiere d’Italia. I concorrenti si sfidano in manche diverse al termine delle quali il pubblico in studio vota il proprio preferito. Anche questa sera, i tre coach potranno chiamare in causa i tre “jolly”: Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli) che, raccontando un proprio cavallo di battaglia potranno incrementare il punteggio della loro squadra. Il risultato finale sarà avvallato dal notaio Nino Formicola, affiancato da Romina Pierdomenico.



