Gerard Piqué e Shakira perchè si sono separati?/ Il colpo di fulmine con Waka Waka, la rottura per…

Gerard Piqué e Shakira si sono amati moltissimo e hanno vissuto una lunga storia d’amore, da cui sono arrivati i due figli Milan e Sasha. Il colpo di fulmine tra il calciatore e la cantante è scattato durante le riprese della clip del brano Waka Waka, girata assieme a diversi calciatori. La loro storia si è conclusa nel corso del 2022 e tra le ragioni della rottura, tra presunti tradimenti e vari rumors, pare ci siano alcuni dissidi su scelte relative alla carriera di entrambi.

Infatti, quando la famiglia ha dovuto scegliere se spostarsi negli Stati Uniti, per crescere le possibilità lavorative di Shakira o di restare a Barcellona, è stata la carriera del calciatore ad avere la priorità. “Uno dei due ha dovuto fare quello sforzo e quel sacrificio. E l’ho fatto. Ho messo la mia carriera in seconda marcia e sono venuta in Spagna in modo che potesse giocare a calcio e vincere titoli. Ed è stato un sacrificio d’amore”, le parole di lei riportate da Vanity Fair.

A proposito di calcio e Mondiali, indipendentemente dalla sua storia con Piquè, ricordiamo che Shakira è sempre stata ‘vicina’ a questo sport. E’ infatti apparsa per la prima volta ai Mondiali di Germania 2006, con “Hips Don’t Lie/Bamboo”, insieme al rapper haitiano Wyclef Jean. Una hit di grande successo, superata quattro anni più tardi da Waka Waka, il brano realizzato per i Mondiali in Sudafrica che l’avvicinò a Gerard Piqué e che le regalò un grande amore. Successivamente l’artista colombiana ha “partecipato” ai Mondiali 2014 con il brano “La la la”. Quest’anno, come risaputo, Shakira sarà nuovamente protagonista nella cerimonia di apertura dei Mondiali, con una nuova esibizione…

