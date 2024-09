Gerardina Trovato, chi è la cantante: ha vissuto un rapporto complesso con la madre

Tra gli ospiti di oggi sabato 21 settembre 2024 di Verissimo troveremo anche Gerardina Trovato, la celebre cantante che di recente è tornata sotto i riflettori dopo essere riapparsa sul palco in seguito alla malattia affrontata. Gerardina Trovato oggi avrà l’occasione di tornare a parlare della sua storia in quel di Verissimo, dove si soffermerà anche sulla sua rinascita su TikTok che l’ha resa popolare anche alle nuove generazioni, qualche mese fa si era appellata sui social chiedendo aiuto ai suoi fan per superare in maniera definitiva il periodo buio vissuto negli anni. E tra chi chiede l’approdo in gara a Sanremo 2025 di Gerardina Trovato e chi la sta sostenendo ascoltando in streaming i suoi brani più celebri, l’artista sta cercando di tirarsi su dalle acque torbide nelle quali ha galleggiato per diversi anni, dopo essere anche sparita dalle scene musicali.

Non è un mistero il rapporto complesso vissuto da Gerardina Trovato con la madre in passato, come svelato dalla cantante che aveva riportato un virgolettato terribile della madre: “Mi disse, ammazzati, sparati, ti auguro di morire sola come un cane”.

Gerardina Trovato ricorda il rapporto con la madre

Negli anni la cantante Gerardina Trovato ha raccontato più volte il complicato rapporto con la madre Agata, culminato in una lotta senza esclusione di colpi che ancora va avanti negli anni, in passato la cantante ha svelato un gesto spiacevole e totalmente spiazzante messo in atto dalla madre: “Quello era chiaramente un tentativo per farmi interdire, ho avuto veramente paura, ho rischiato di essere sedata e ricoverata” le parole di Gerardina Trovato che ha confessato come il peggio sia nato dopo la morte del padre nel 2007, quando la madre la informò che il conto era rimasto a zero in banca, con presente solo qualche bene immobile.

Nel 2020 alla morte della madre Agata Russo, Gerardina Trovato ha invece lasciato un commovente messaggio per la madre, con una frase ben in evidenza: “Capirai quanto ti ho amata e quanto mi hai impedito di amarti”.