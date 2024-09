GENITORI DI GERARDINA TROVATO: I PROBLEMI DI SALUTE E LA POLEMICA CON…

Genitori di Gerardina Trovato, chi sono e cosa sappiamo dei problemi famigliari e del rapporto conflittuale della cantautrice originaria di Catania con loro? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo”, sarà di scena in uno dei salotti più in vista della televisione la 57enne artista siciliana, nota per alcuni successi negli Anni Novanta e il consenso riscosso esibendosi al Teatro Ariston di Sanremo. Negli ultimi tempi, tuttavia, la diretta interessata è tornata a parlare delle proprie condizioni di salute e accennando pure ad Oreste Trovato e Agata Russo: ma cosa sappiamo oggi dei genitori di Gerardina Trovato e come mai sono stati spesso menzionati dalla cantante nelle sue interviste?

In attesa di scoprire cosa racconterà la 57enne nel talk show in onda quest’oggi su Canale 5, possiamo scoprire qualcosa di più sui genitori di Gerardina Trovato attraverso le parole della diretta interessata e la loro storia famigliare: figlia di Oreste Trovato, un medico originario di Catania (città natale della stessa cantautrice) e di Agata Russo, una insegnante di pianoforte, che certo ha avuto un ruolo importante nel trasmettere l’amore per quest’arte alla figlia, Gerardina già all’età di tre anni si era avvicinata al mondo della musica partecipando alle selezioni per lo Zecchino d’Oro e arrivando in semifinale, cominciando poi appena maggiorenne la sua avventura in quel di Roma e dando il ‘la’ a un’avventura discografica di tutto rispetto. Tuttavia, alcuni problemi di salute (di cui diamo conto in un altro pezzo) e un rapporto costellato di alti e bassi con la madre e il padre, hanno influito sul prosieguo della sua carriera.

GERARDINA TROVATO, “UN TENTATIVO DI FARMI INTERDIRE DA PARTE DI…”

Infatti, parlando dei genitori di Gerardina Trovato, oggi entrambi scomparsi a distanza di qualche anno l’uno dall’altra, dobbiamo ricordare alcuni ‘scossoni’ nella sua vita privata e i conflitti con mamma Agata Russo: a pesare sulla sua salute e le condizioni economiche infatti era stata la perdita di papà Oreste e i dissidi con la mamma, come raccontato peraltro in una intervista concessa anni fa a Fanpage: “Tutto è cominciato a gennaio 2007 quando morì mio padre e mia madre mi disse che come liquidi in banca non c’era nulla. Pare fossero rimasti solo beni immobili. Morale della favola feci rinuncia all’eredità (…) Io a stento riuscivo a mantenere un piccolo appartamento che tenevo a Roma e per questo motivo rifiutai” aveva raccontato Gerardina, aggiungendo di aver scoperto che in realtà i soldi non mancavano e accusando la signora Russo.

“Altro che pensioncina” aveva attaccato la cantautrice, raccontando sempre la presunta genesi dei suoi problemi in relazione alla situazione vissuta in famiglia: raccontando chi sono i genitori di Gerardina Trovato, va ricordato come la donna abbia respinto pure le accuse di essere una tossicodipendente: “Quello era chiaramente un tentativo per farmi interdire. Ho avuto veramente paura, ho rischiato di essere sedata e ricoverata (…) Quindi se lei mi fa interdire perdo tutti i diritti e dopo la sua morte devo dare conto a un tutore” aveva sbottato la donna puntando il dito contro la madre (“Mai lasciata da sola, è sempre stata aiutata nei suoi obiettivi di vita e professionali” la replica”. Poi, nel 2020, la riconciliazione alla morte di Agata Russo e la dedica social della figlia dopo tante polemiche: “Addio mamma, ora starai bene per sempre e saprai quanto ti ho amata e quanto mi hai impedito di amarti. ”.