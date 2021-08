Gerd Müller è morto/ Leggenda del Bayern Monaco e della Germania aveva 75 anni

Gerd Müller è morto: lo storico calciatore del Bayern Monaco e della Germania si è spento in questa rovente domenica di Ferragosto all’età di 75 anni. L’annuncio è stato dato proprio dalla società calcistica bavarese, con il seguente comunicato stampa diffuso sul proprio sito internet e sui social network: “Oggi il mondo del Bayern è fermo. Il campione tedesco dei record e tutta la sua comunità di fan piangono Gerd Müller. Lui ha fatto la storia”. L’ex bomber ha segnato l’incredibile cifra di 566 gol in 607 partite ufficiali per il Bayern e ha stabilito il record tuttora ineguagliato di 365 gol in Bundesliga. Inoltre, si è assicurato la vetta della classifica dei marcatori per sette volte. Ha collezionato 68 reti in 62 presenze con la nazionale tedesca.

Piera Degli Esposti è morta/ Addio all'attrice che recitò per Pasolini e Tornatore

Approdato al Bayern nell’estate del 1964, vinse una volta la Coppa Intercontinentale, tre volte la Coppa dei Campioni e una volta la Coppa delle Coppe. È stato anche quattro volte campione di Germania e quattro volte vincitore della Coppa DFB. Con la nazionale fu campione d’Europa nel 1972 e campione del mondo nel 1974, mettendo a referto la marcatura vincente nella finale di Monaco contro l’Olanda. Al termine della sua carriera, è rimasto nel club per molto tempo, allenando i calciatori delle giovanili. Lascia la moglie Uschi e una figlia.

PIERA DEGLI ESPOSTI, COM'È MORTA: MALATTIA/ Complicazioni polmonari, era senza pleure

GERD MÜLLER È MORTO: “UN GIORNO TRISTE PER IL BAYERN”

La morte di Gerd Müller, il quale dal 2008 soffriva di demenza e recentemente, stando a quanto riportano alcuni media tedeschi, avrebbe avuto problematiche di salute connesse al Coronavirus, è stata commentata così dal presidente dei bavaresi, Herbert Hainer: “Oggi è un giorno triste per il Bayern e per tutti i suoi tifosi. Gerd Müller è stato il più grande attaccante che ci sia mai stato e un bell’essere umano, una personalità del calcio mondiale. Siamo uniti in un profondo lutto con sua moglie Uschi e la sua famiglia. Il FC Bayern non sarebbe il club che tutti amiamo oggi senza Gerd Müller. Il suo nome e la sua memoria vivranno per sempre”.

Mons. Henryk Hoser è morto a 78 anni/ Era visitatore apostolico a Medjugorje

Gli ha fatto eco Oliver Kahn, ex portiere di fama internazionale e presidente del consiglio di amministrazione del Bayern: “La notizia della morte di Gerd Müller rattrista profondamente tutti noi. È una delle più grandi leggende della storia del Bayern Monaco. I suoi successi non hanno rivali fino ad oggi e faranno per sempre parte della grande storia del FC Bayern e di tutto il calcio tedesco. Come giocatore e come persona, Gerd Müller rappresenta come nessun altro il Bayern e il suo sviluppo in uno dei più grandi club del mondo. Gerd sarà per sempre nei nostri cuori”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA