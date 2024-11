Tra Fausto Leali e Germana Schena l’amore vola ancora alto

Sono passati più di dieci anni da quando il cantante Fausto Leali è sentimentalmente legato a Germana Schena. Dieci anni di passione, preceduti da una conoscenza prettamente lavorativa, con lei che agli inizi del duemila lavorava come sua corista. Nella loro relazione, carinerie, gesti e dolci attenzioni sono all’ordine del giorno. Fausto Leali e Germana Schena sono fatti così. E non c’è da sorprendersi quando, durante una delle ultime interviste rilasciate da lui a Verissimo, lei lo ha sorpreso con una bellissima lettera dalle parole toccanti e piene di amore.

Francesco Gabbani, chi è: "Dopo la vittoria a Sanremo ho avuto un contraccolpo"/ "Sono rimasto sconvolto"

Era il giorno dell’ottantesimo compleanno del cantante, quando Germana ha aperto il suo cuore sulla relazione con il suo Fausto. “Mi sono innamorata di un uomo che è umile, buono e tanto generoso. Ammiro il padre che sei per i tuoi stupendi quattro figli”, il suo messaggio.

Fausto Leali, le parole di sua moglie Germana in un bellissimo messaggio: la sorpresa a Verissimo

Germana Schena, tra le tante cose, non nasconde la gratitudine che prova nei confronti del compagno per aver accolto il figlio Andrea, nato da una sua precedente relazione. “Sta crescendo con noi ed è diventato parte della tua, e nostra, grande e bella famiglia”, il ringraziamento di Germana. Parole sincere e autentiche, che non possono far altro che emozionare e colpire.

Chi era Anna Marchesini, com'è morta e malattia/ Dal successo in TV alla lotta contro l'artrite reumatoide

Non a caso, al mitico Fausto Leali brillano gli occhi quando legge le parole che sua moglie gli ha dedicato. “Di meglio non potevo meritare, sei il mio tutto”, la parte finale della sua lettera. “Io e Germana stiamo molto bene insieme. Quando discutiamo lo facciamo stupidaggini, non c’è nulla che ormai ci potrà dividere, ne sono certo”, ha detto Leali proprio nel salotto di Silvia Toffanin.