Paura a Siegen, donna armata di coltello semina il panico su un bus cittadino: arrestata

Dopo il tragico episodio di Solingen avvenuto una settimana fa, questa sera, venerdì 30 agosto, un attacco simile si è ripetuto a Siegen, dove un aggressore armato di coltello ha ferito cinque persone su un autobus nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania. Questa volta, a finire in manette è stata una donna di trentadue anni, come ha riferito la polizia tedesca. L’attacco ha generato il panico tra i passeggeri del bus, diretto verso un festival cittadino, prima di essere fermato attorno alle 19:40 locali.

La polizia tedesca ha al momento escluso l’ipotesi di un attacco terroristico e ha invitato i cittadini a mantenere la calma e a non diffondere fake news via web e via social, dato che potrebbero alimentare voci incontrollate e non verificate. Secondo le principali fonti media, tra i cinque feriti, tre sarebbero in gravi condizioni.

Una nuova aggressione ad una settimana dal tragico attacco di Solingen: sgomento e rabbia sui social

La notizia dell’attacco con coltello a Siegen ha già fatto il giro del web, suscitando inevitabilmente sgomento e tristezza tra gli internauti. L’aggressione di questa sera, infatti, avviene pochi giorni dopo la strage di Solingen, città della Renania Settentrionale-Vestfalia, dove un uomo – sempre armato di coltello – aveva ucciso tre persone e ferito altri otto passanti.

Il presunto autore di quell’attacco, un cittadino siriano di ventisei anni, si trova attualmente in custodia. Nei giorni successivi all’aggressione, il gruppo terroristico dello Stato Islamico ha rivendicato l’attacco, anche se le autorità tedesche stanno ancora approfondendo la vicenda per verificare la credibilità della rivendicazione.

