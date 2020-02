Germania, auto su corteo Carnevale/ Video Volkmarsen: bambini tra feriti, un arresto

Paura in Germania, ma il Coronavirus non c’entra nulla. Un’auto è finita contro un corteo di Carnevale provocando almeno 15 feriti. Sono ancora poche le informazioni su quanto accaduto a Volkmarsen, nell’Assia tedesca, ma stando a quanto riportato dalla Dpa, l’auto in questione è finita sulla folla che stava festeggiando appunto il Carnevale nel distretto di Waldeck-Frankenberg. Secondo invece quanto riferito da Deutsche Welle, l’autista del veicolo che è piombato sulla folla è stato arrestato. In questo caso si fa direttamente riferimento alla polizia, che è presente sul posto con diversi mezzi. Le autorità non si sono ancora sbilanciate sul numero dei feriti e sulla dinamica dell’incidente, ma pare che tra i feriti ci siano anche dei bambini. Dopo la strage di Hanau, che si trova sempre in Assia, il ministero dell’Interno tedesco aveva incrementato i dispositivi di sicurezza in tutta la Germania.

VOLKMARSEN, AUTO SU CORTEO CARNEVALE: 15 FERITI

C’era una grande folla oggi pomeriggio tra Steinweg e Rewe-Markt per il corteo di Carnevale. Ma dal clima di festa si è piombati nel terrore quando un uomo alla guida di una vettura Mercedes è piombato sulla folla. Pare che abbia anche aggirato una barriera prima di finire sulla folla. Dal racconto di alcuni testimoni oculari, riportato da hessenschau.de, l’auto Mercedes color argento ha fatto irruzione sulla folla intorno alle 14:30. L’autista avrebbe proseguito per circa 30 metri tra la folla prima di fermarsi. I testimoni hanno avuto l’impressione che l’autista stesse prendendo di mira principalmente i bambini, ma neanche questo è stato confermato.La polizia, che ha arrestato l’autista, non ha fornito dettagli sull’identità dell’uomo. Così come non è noto se si tratti di un incidente o di un attacco. Sul posto ci sono molte ambulanze, mentre la polizia è accorsa con un grosso contingente per mettere in sicurezza la zona e procedere con le indagini per ricostruire quanto accaduto. Seguiranno dunque aggiornamenti su quanto accaduto a Kassel.





© RIPRODUZIONE RISERVATA