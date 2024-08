Potrebbero esserci stati tentativi di sabotaggio in Germania contro due basi militari, una di Colonia-Wahn, l’altra Nato di Geilenkirchen: sono stati registrati segni di intrusione ed è stato anche lanciato un allarme sulla possibile contaminazione dell’acqua. Non è ancora chiaro chi ci sia dietro questi casi, ma secondo Süddeutsche Zeitung una persona è stata arrestata. Al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso, ma un portavoce dell’esercito tedesco si è limitato a dire che gli incidenti sono stati presi «molto seriamente». Nell’inchiesta sono coinvolte la polizia, quella militare, la sicurezza statale e il servizio di controspionaggio militare.

In base a quanto ricostruito dal comando della Bundeswehr, mercoledì mattina presto è stato scoperto un buco nella recinzione della caserma di Colonia, vicino al suo sistema di acqua potabile. Non potendo escludere che il colpevole o i responsabili fossero ancora sul posto, la caserma è stata temporaneamente chiusa e l’acqua potabile della proprietà è stata controllata per sicurezza. Così sono emersi «valori anomali dell’acqua». Le notizie secondo cui ci sarebbero stati casi di malore tra i soldati non sono state confermate dalla Bundeswehr. Nelle comunicazioni interne, i soldati e le forze civili della base di Colonia-Wahn sono stati invitati a non assumere acqua potabile in nessun caso.

La caserma è stata interdetta all’accesso e all’uscita per diverse ore, poi è stata riaperta. Nel pomeriggio, il comando ha annunciato che le autorità investigative avevano terminato di raccogliere le prove. Le indagini sui valori alterati dell’acqua sono comunque in corso e potrebbero richiedere del tempo secondo gli esperti.

LA TENTATA INTRUSIONE NELLA BASE NATO DI GEILENKIRCHEN

Per quanto riguarda la base NATO tedesca di Geilenkirchen, anche questa è stata isolata temporaneamente. Stando a quanto riportato da Zeit Online, l’Alleanza Atlantica ha confermato il tentativo di intrusione nella sua base aerea di Geilenkirchen che però risale a martedì sera.

Un portavoce ha dichiarato che un uomo ha tentato invano di entrare nella base e gli è stato impedito di entrare: sono stati avviati tutti i controlli del caso ed è stata aperta un’indagine, quindi funziona a pieno regime. A prescindere da questo incidente, è stato però ordinato un test dell’acqua potabile in mattinata, una misura di sicurezza dopo che i valori cospicui dell’acqua nella base della Bundeswehr di Colonia-Wahn avevano sollevato il sospetto di un sabotaggio.

Ma a Geilenkirchen non sono stati riscontrati problemi di qualità dell’acqua. Il portavoce ha aggiunto che le misure di sicurezza della base NATO sono state aumentate in seguito all’incidente di Colonia-Wahn, ad esempio è stato aumentato il personale di sicurezza all’ingresso della base.

SABOTAGGIO GERMANIA, LE TENSIONI CON LA RUSSIA

I casi di sospetto sabotaggio in Germania arrivano in un periodo di tensioni con la Russia: a inizio settimana, infatti, il Ministro federale dell’Interno Nancy Faeser aveva avvertito riguardo il crescente pericolo di sabotaggio russo nel Paese. «Le minacce da cui dobbiamo proteggerci vanno dallo spionaggio, al sabotaggio e agli attacchi informatici, fino al terrorismo di Stato», aveva dichiarato all’Handelsblatt. Ma questi casi sospetti sollevano nuovamente dubbi sull’adeguata protezione delle infrastrutture critiche tedesche.