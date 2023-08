Germania, il numero di fallimenti di aziende aumentato del 23,8% in un anno/ Insolvenza e…

L’Ufficio federale di statistica tedesco (Destatis) ha comunicato che il numero di fallimenti di aziende ordinari in Germania è aumentato del 23,8% nel luglio 2023 rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nel mese precedente, a giugno 2023, era già aumentato del 13,9% rispetto a giugno 2022. A maggio, invece, secondo i tribunali distrettuali tedeschi c’erano stati 1.478 fallimenti societari, con un aumento del 19,0% rispetto a maggio 2022. Da agosto 2022, il numero di fallimenti è in continuo aumento.

Riforma fiscale, nuove aliquote Irpef: come cambiano stipendi/ Chi ci guadagna e la no tax area

Secondo Statistisches Bundesamt, sono quasi quattro miliardi di euro quelli pretesi dai creditori derivanti dalle insolvenze aziendali denunciate nel maggio 2023. A maggio 2022 la cifra era pari a 2,2 miliardi di euro. Prendendo in esame 10.000 società, a maggio 2023 in Germania si sono verificati un totale di 4,4 insolvenze aziendali. La maggior parte di queste riguardava il settore dei trasporti e del magazzinaggio, con 8,7 casi: una percentuale di quasi il doppio rispetto alla cifra generica. A seguire altri servizi economici (come agenzie di lavoro interinale) con 7,4 casi. La frequenza più bassa di insolvenze, con 0,3 ogni 10.000 imprese, è stata nel settore dell’approvvigionamento energetico.

EXTRAPROFITTI, TASSI E BANCHE/ “Quei meccanismi che una certa stampa ci nasconde"

I dati sui fallimenti in Germania

I risultati dell’Ufficio federale di statistica tedesco mostrano come i procedimenti siano inclusi nelle statistiche solo dopo che il tribunale fallimentare ha preso la sua prima decisione. Il momento effettivo della dichiarazione di insolvenza, infatti, avviene quasi tre mesi prima. Le statistiche sulle insolvenze mostrano invece solo le chiusure di attività che avvengono nel corso di procedure concorsuali e non quelle per altri motivi o prima che si verifichino gravi difficoltà di pagamento. Dunque, nell’interpretazione delle statistiche sulle insolvenze, si deve tenere conto di tali dati.

TURISMO/ Così l'inerzia della politica e il tafazzismo dei giornali continua a farci perdere ricchezza

Le informazioni riportate da Destatis.De sono quelle mensili preliminari sulle procedure di insolvenza standard, in questo caso per luglio 2023. Tali dati si basano sugli attuali avvisi di insolvenza di tutti i tribunali distrettuali in Germania e dunque, come si legge nel report, non hanno “maturità metodologica e la resilienza delle statistiche ufficiali e sono quindi considerati dati sperimentali”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA