Torna la paura in Germania per un allarme scattato nella scuola elementare Judith Kerr di Berlino. Alle ore 16:15 circa la polizia è stata allertata e si è precipitata presso la scuola del quartiere di Schmargendorf, nella Reichenhaller Straße, dove ha dato vita ad un’operazione di sicurezza importante. Stando a quanto appreso e riportato dalla Bild, la chiamata d’emergenza è partita da due sistemi d’allarme dell’istituto scolastico, predisposti appositamente per le situazioni di emergenza.

La scuola è stata evacuata, mentre i genitori si erano già recati fuori per riabbracciare i figli. Gli insegnanti e gli alunni si erano chiusi nelle stanze e nelle palestre dopo l’allarme, hanno riferito i rappresentanti dei genitori presenti sul posto.

Quando è scattato l’allarme c’erano ancora bambini all’interno della scuola, ma non è noto il numero. I servizi di emergenza hanno cercato stanza per stanza e hanno portato fuori i bambini e gli insegnanti. “È una situazione molto stressante per i bambini perché siamo nella scuola con forze speciali pesantemente armate“, ha dichiarato un portavoce della polizia.

PAURA A BERLINO, LE IPOTESI AL VAGLIO

Dunque, sono cominciate le perquisizioni e perlustrazioni a scuola, contestualmente all’evacuazione dei piccoli alunni, ha precisato un portavoce della polizia in serata, chiarendo che tutti i bambini sono stati evacuati in sicurezza.

Comunque, non ci sono indicazioni al momento su un possibile serial killer sul posto, come emerso inizialmente, anzi potrebbe anche trattarsi di un falso allarme, anche perché non ci sono state né urla, né richieste di aiuto, né telefonate partite dall’istituto scolastico. Infatti, la Bild ha riferito che non si esclude che un difetto tecnico abbia fatto scattare l’allarme alla scuola elementare di Berlino. Comunque, è stato attivato il protocollo e la zona è stata interdetta e messa in sicurezza.

La scuola elementare Judith Kerr è una scuola europea che parla tedesco e francese. Secondo la scuola, molti alunni provengono da famiglie con almeno un genitore di nazionalità francese. Secondo il sito web della scuola, l’istituto offre un servizio di assistenza all’infanzia fino alle 18.00, oltre al programma scolastico di tutto il giorno.