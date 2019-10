Germania, sparatoria sinagoga Halle/ Bomba in cimitero ebraico: 2 morti, fuga killer

Simboli e luoghi ebraici sotto attacco in Germania in quel di Halle (città di 300mila abitanti della Sassonia): i media tedeschi e la stessa Polizia municipale parlano di una sparatoria avvenuta appena fuori dalla sinagoga di Halle, mentre la Bild parla addirittura di una bomba a mano lanciata dentro il Cimitero Ebraico della medesima città tedesca. Secondo le primissime (e ancora interlocutorie) stime che arrivano dalla Germania, ci sarebbero due morti e diversi feriti tra la sparatoria e l’esplosione avvenute a poca distanza, rilevano le testimonianze dei media tedeschi: i presunti killer sono fuggiti in auto in direzione di Lipsia e per questo la polizia ha ordinato posti di blocco in ogni angolo di Halle e della regione circostante per limitare la possibilità di dileguarsi dei presunti attentatori. Al netto di ogni possibile spiegazione che potrà essere confermata o meno nelle prossime ore, al momento non è da escludere che si possa parlare di attentato ai luoghi ebraici nel centro della Germania.

SPARATORIA E BOMBA CONTRO LUOGHI EBRAICI AD HALLE

La polizia di Halle chiede ai cittadini di rimanere in casa e non uscire per alcun motivo, mentre l’emergenza e l’inseguimento dei killer è tutt’ora in corso: la Bild riferisce che sono stati sparati diversi colpi con un fucile mitragliatore, diverse persone sono state colpite. Secondo quanto successo invece nel cimitero ebraico, sarebbe una bomba a mano o una granata ad aver provocato danni e forse anche feriti all’interno della struttura in pieno giorno; potrebbe non essere questo il motivo, ma non si può non pensare che oggi in Germania e in tutto il resto del mondo gli ebrei festeggiano lo Yom Kippur, il giorno dell’espiazione, una delle più importanti feste del calendario ebraico dell’anno. Sul fronte vittime, purtroppo arriva la conferma della polizia di Halle: «almeno due persone sono state uccise nello scontro a fuoco».

